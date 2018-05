Og netop på grund af dårlig samvittighed kan det på mors dag være en god idé at give din mor en stor oplevelse fremfor at forære hende blomster, chokolade eller kosmetik, siger ekspert i livsstil og tendenser

Det er ikke den hotteste mærkedag, der findes. Den vil altid være der, og nogle vil gøre meget ud af den, og nogle vil glemme den,« siger Henrik Byager, der er en populær foredragsholder inden for livsstil, tendenser og samfundsudvikling, da BT fanger ham over telefonen.

Men for dem, der fejrer deres mor, handler dagen om to ting.

»Det er en klassiker, der bygger på lige dele kærlighed og dårlig samvittighed, og det vil den blive ved med,« siger Henrik Byager.

Hvorfor bygger Mors dag på dårlig samvittighed?

»Fordi man altid kan gøre det bedre for sin mor. De fleste mennesker føler, at de står i gæld til deres mor på et eller andet plan. At de ikke er søde nok ved hende, ikke er taknemmelige nok for alt det, hun har gjort, og ikke giver hende nok opmærksomhed.«

Den dårlige samvittighed er ifølge livsstilseksperten et grundvilkår, og Mors dag er derfor en glimrende anledning til at demonstrere sin kærlighed og at rense sin dårlige samvittighed ved at gøre noget godt ved hende.

En på opleveren

Og på Mors dag er det netop derfor bedre at give en på opleveren fremfor »bare« at gå i kiosken og købe chokolade eller blomster.

»Det, som er kendetegnende ved den gode gave i vores tid, hvor de fleste af os ikke mangler noget, er at finde på noget, som ens mor bliver rigtig glad for, og hvor det er tydeligt, at man har lagt engagement og energi i. Det skal ikke være den nemme løsning,« siger Henrik Byager.

Det betyder ikke, at det skal være en stor, fin og dyr gave. Det er vigtigt, at gaven har personlighed og afspejler ens mors værdier og kærlighed. Det er på den måde, vi illustrerer kærlighed, siger Henrik Byager.

»Alle kan gå ned og købe en blomst, chokolade eller en flaske vin, men det kræver straks mere energi at finde frem til den rette koncert, vandretur, udstilling eller ansigtsbehandling. Så ved moderen, at hendes barn har investeret meget tid i det, og deri ligger den reelle glæde.«

Derudover er det selvfølgelig et plus, at oplevelsen også ofte vil betyde en dag sammen med sin nærmeste. En dag man vil huske.

Har lært af finanskrisen

Det med at give oplevelser frem for ting hører ikke kun Mors dag til.

»Det er blevet mere populært at give oplevelser. Efter finanskrisen begyndte vi at interessere os mere for de bløde værdier og at prioritere oplevelser og samvær højere end tøj og nye møbler,« siger Henrik Byager.

Og selvom vi som samfund økonomisk er omtrent tilbage til tiden før finanskrisen, har vi taget nogle af de nye værdier med os.

»Det er blevet mere nuanceret. Der er stadig en grundlæggende bølge, der hedder, at vi ikke skal spilde vores penge på noget, vi ikke har brug for. Tom og overfladisk materialisme, der handler om, at vi bare skal købe det, der er så dyrt som muligt, det bryder vi os stadig ikke om. Vi bryder os ikke om dem, der flasher penge og rigdom på en ødsel måde,« siger livsstils-eksperten.

Men der er altid et men.

Gode råvarer

»Når det er sagt, er der helt klart en tendens til, at vi godt må give den gas med luksusprodukter, hvis det er af kvalitet og gode råvarer, vi rigtig brænder for. Vi må gerne købe en flaske gin til 600 kroner eller en meget dyr taske, hvis der er substans i det,« siger han.

Det må altså gerne vært dyrt, men den høje pris skal ikke være årsagen til, at vi køber produktet. Der skal ligge dybere tanker bag. Det skal være af kvalitet og ligesom med oplevelsen afspejle det, modtageren kan lide. For eksempel skal en dyr flaske vin afspejle præcis den drue, du ved, din mor elsker.

God Mors dag!