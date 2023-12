Wadada og Osgood som duo Århus: Mandag den 19. april bliver en ganske særlig jazzdag. Her gæster den amerikanske jazzlegende Wadada Leo Smith Århus. Han giver koncert sammen med danske Kresten Osgood på Musikcaféen, Mejlgade 53. Wadada har været en kendt trompetist og komponist siden 1960erne. Han bevæger sig ofte inden for avantgardejazz og er stor fan af fri inprovisation. Trommeslager Kresten Osgood har ligesom Wadada en stor lyst til at afprøve musikken. Derfor kan denne aften godt gå hen og blive en spændende musikalsk oplevelse.