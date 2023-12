Det er træls. Det skal gøres bedre. Det er en ond spiral. Socialdemokratiske borgmestre er trætte af at være passive tilskuere til partiets frie fald i meningsmålingerne. De vil inddrages, og de vil høres: ’Lyt til os, Helle’ er budskabet, for der er blevet for stor afstand mellem Christiansborg-politikerne og den menige dansker, mener de.

Det er træls. Det skal gøres bedre. Det er en ond spiral. Socialdemokratiske borgmestre er trætte af at være passive tilskuere til partiets frie fald i meningsmålingerne. De vil inddrages, og de vil høres: ’Lyt til os, Helle’ er budskabet, for der er blevet for stor afstand mellem Christiansborg-politikerne og den menige dansker, mener de.

- Det er helt afgørende, at partiledelsen lytter til baglandet og ikke kun til borgmestrene i de store byer. Der er blevet for langt mellem Christiansborg og den enkelte borger. De skulle nedsætte en gruppe af borgmestre, der kan være i dialog med ledelsen. Det er os, der har folk i øjenhøjde, og os, der er vant til at være ærlige overfor borgerne, når det er nødvendigt med besparelser, siger borgmester H.C. Østerby fra Holstebro Kommune.

Han er en af mange socialdemokratiske borgmestre, som BT har talt med, efter at en ny Gallup, undersøgelse mandag viste, at Socialdemokraterne som det eneste parti ikke har fået en eneste ny vælger siden valget i 2011. Og af de vælgere, der har forladt partiet, er halvdelen gået til Enhedslisten, en fjerdedel til Venstre, og resten fordeles til andre partier.

Situationen er ganske alvorlig for partiet, der siden valget er gået fra den ene vælgerlussing til den næste. Borgmester Hanne Bæk Olsen fra Silkeborg Kommune er derfor helt enig med sin kollega fra Holstebro.

- Jeg tror godt, at vi kunne hjælpe hinanden bedre end i dag, hvis vi deler mere viden og erfaring. Vi borgmestre kunne være et ’ambassadørkorps’ og være med til at gå ud og formidle projektet. På den måde ville det også i højere grad blive et fælles projekt, siger Hanne Bæk Olsen.

Sikker drift af butikken

Lige det med den manglende følelse af at stå med et fælles projekt er noget, som går igen hos de fleste borgmestre, BT har talt med. Borgmester Arne Boelt fra Hjørring Kommune er ikke bleg for at indrømme, at han selv har svært ved at forklare projektet.

- Det kan man kun, hvis vi er helt med på, hvad det går ud på. Jeg vil gerne hjælpe partiet, men det kræver, at de får sat sig ned og får talt med os. Ellers vil jeg hellere holde fingrene fra det, siger Arne Boelt.

Han har - i lighed med mange kolleger - fuld forståelse for, at det har været en hård start for Helle Thorning-Schmidt. Den økonomiske situation var værre end forventet, krisen er blevet værre undervejs, og samtidig har hun skullet håndtere EU-formandskabet.

- Men faldet i meningsmålingerne vil blive ved, så længe man ikke samler sig sammen og får talt med både borgmestre og menige medlemmer. Det er en svær situation, javel, men det gør det endnu vigtigere at komme ud i kredsene og få meldinger med tilbage til Christiansborg. Jeg kender ingen i Hjørring, der ikke er parat til at gøre noget ekstra. Men de vil ’knagen spark me’ vide, hvornår det skal være fra, siger Arne Boelt.

Han tror på, at meningsmålingerne kan vende igen, men det kræver sikker drift af butikken, ikke for mange bolde i luften og klare, jordnære forklaringer på, hvorfor man gør, som man gør.

Borgmester Tove Larsen fra Aabenraa Kommune føler sig også overbevist om, at borgmestrene kan være med til at vende udviklingen.

- Vi har lige haft et lokalt marked hernede, Kliplev Mærken, hvor vi havde en bod. Der var mange, der havde lyst til at komme hen og snakke. Folk vil gerne diskutere og forstå, hvad det handler om. Jeg kan godt forstå, at mange af vore vælgere er gået til Enhedslisten, for jeg synes heller ikke altid, at vi er røde nok. Der er jeg enig med Johanne. Men det er også nemmere for hende, fordi hun ikke er i regering, siger Tove Larsen.

For mange regnedrenge

Kritik af manglende klare budskaber vender alle borgmestre tilbage til. Borgmester Elvin J. Hansen fra Odder opfordrer regeringen til at skelne mellem langsigtede visioner og konkrete ændringer her og nu.

- Folk kan ikke kapere at tage stilling til noget, der først skal træde i kraft i 2020. Ledelsen skal lave politik, der virker her og nu. Der er for mange cand.scient.pol.er på Christiansborg. Regnedrengene skulle prøve at udregne konsekvenser til deres egen baglomme i stedet for at gå amok i økonomiske teorier, siger Elvin J. Hansen.

Den holdning deler hans kollega i Randers, Henning Jensen Nyhuus.

- Det med at kommentere dårlige meningsmålinger med, ’at vælgerne skal måle os på vore resultater’ er i sig selv blevet en kliche. Nu må de stoppe op og gøre noget. De skal have os borgmestre med, det er os, der har fingeren på pulsen. Vi er mange, der gerne vil i samme retning - det er kommunikationen, den er helt gal med.

Der skal ændres ting, og der skal snart være en fremgang at spore i meningsmålingerne, siger Henning Jensen Nyhuus.