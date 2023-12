Det handler Counter-Strike: Global Offensive om

To hold af fem personer mødes i det, der kaldes et map (en bane, red.).

Det ene hold fungerer som terrorister, mens de andre fungerer som counter-terrorister.

Missionen er at likvidere det andet hold ved at skyde dem, hvorefter man optjener ét point.

Der spilles først til 16 point i et map – eller først til at vinde med to overskydende point, hvis begge har 15 point.

Som terrorister kan man også vinde en runde ved at plante en bombe, som counter-terroristerne ikke formår at desarmere. Som counter-terrorister kan man vinde en runde ved at desarmere bomben.

Holdene optjener penge ved at skyde modstandere, plante bomben og vinde runden. Pengene bruges til at købe våben, ammunition og sikkerhedsudstyr.