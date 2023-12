Danske Philip Billing er på tre år gået fra ungdomsspiller i Huddersfield til styrmand om bord på et skib med kurs mod Premier League

Direktionen i Esbjerg fB må sidde med røde ører. I 2013 hentede Huddersfield fra Englands næstbedste række den dengang 16-årige Philip Billing i Vestjylland for en skilling. I dag er han 20 år, fast mand på førsteholdet og på vej i Premier League. Men ruten har været hård.

Modstanderne hed lørdag Sergio Agüero og Kevin De Bruyne, da Manchester City kom på besøg i FA Cup’en. Tirsdag blev Philip Billing matchvinder, da Huddersfield slog Reading 1-0 og kravlede op på tredjepladsen i Championship.

Det er ikke en underdrivelse at sige, at Philip Billing er på vej væk fra ukendtheden i Yorkshire. For selv om han rager i vejret med sine 196 centimeter og store sorte hår, er det ikke tilfældigt, at kun få har lagt mærke til den danske komet.

»Folk beskriver mig som meget stille. Jeg er nok den type, der ikke siger så meget. Jeg koncentrerer mig bare om at blive bedre. Og det kan man altid,« siger Philip Billing, der sidste år blev kåret til årets unge spiller i klubben.

Men vejen fra prøvetræning i en engelsk klub som 16-årig til at være en fast del af startopstillingen har været hård.

»Det har været svært på grund af mine skader. Og det har været hårdt at komme hertil. Det har krævet en stor tålmodighed, hvor jeg hele tiden har skullet vente på min chance. Det har været frustrerende til tider, men nu betaler det hårde arbejde sig tilbage. Og det har styrket mig mentalt,« siger Philip Billing, der var ude store dele efteråret og derfor kun står noteret for 12 kampe i ligaen og tre kampe i FA Cup’en i indeværende sæson.

Stod over for sine idoler

Én af de FA Cup-kampe var lørdagens dyst mod Manchester City hvor Huddersfield fik kæmpet sig til et 0-0-resultat og dermed en omkamp på Etihad Stadium. Et resultat, der viste Philip Billing, at han ikke er så langt væk fra sin store drøm.

»Det var vigtigt at få bevist, at vi kunne være med mod et tophold fra Premier League. De spillere, jeg stod over for, er nogle, jeg har set i tv, og altid drømt om at stå overfor. Det var surrealistisk på den gode måde. Men det var vigtigt at se, at de ikke rendte mig fuldstændig over, men at jeg kunne være med på det niveau. Det gav mig en enorm selvtillid,« siger Philip Billing, der dog – tro mod sine vestjyske værdier – aldrig lader sig rive med.

»Men det skal jeg også kunne, hvis jeg en dag skal spille Premier League. Og det er drømmen. Det har det været, siden jeg var dreng,« siger Philip Billing,

For selv om det er hårdt at være ung og alene i et fremmed land, er Philip Billing klar over, hvad det kræver.

»Det har altid været en drøm at spille I England. Så da jeg prøvetrænede herovre som 16-årig, vidste jeg, at jeg skulle af sted med det samme. Selvfølgelig savner jeg min familie og mine venner, men det er det, man opgiver, hvis man gerne vil være professionel fodboldspiller,« siger Philip Billing, der beskriver sig selv som en alsidig boks-til-boks-spiller, der både mestrer forsvar og angreb.

Philip Billing og Huddersfield møder i dag Barnsley kl. 16.00.