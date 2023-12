medina skal lokke de unge i Tivoli

I år fylder Tivolis fredagsrock 15 år. Og det er mere eller mindre fredagsrockens jævnaldrende, man helt bevidst vil forsøge at lokke ind i den gamle have.

Den danske superstjerne Medina bliver således det absolut største trækplaster i den kommende Tivoli-sæson, som skydes i gang allerede 13. april og fortsætter fredag efter fredag helt frem til 21. september med musik under åben himmel fra kl. 22 til midnat.

Og Medina nøjes ikke at lokke horden af unge fans ind på Plænen 11. maj. Senere på sæsonen vil hun også kunne opleves akustisk i Glassalen sammen med sin guitarist, hvilket hun på et pressemøde i går gav en smagsprøve på, inden hun hastede ud ad døren til næste arrangement.

Oh Land og Joey Moe

Det er anden gang, popstjernen optræder til Fredagsrock. Første gang var i 2010. Og hvis hun var stor dengang, er hun blevet mega siden og har fået et endnu kraftigere jerngreb om sin fanskare.

Men Media bliver langtfra ene om at skulle fungere som en magnet for et langt yngre publikum, end Fredagsrock har tradition for.

Også Kato, Joey Moe, Oh Land, Aura Dione og A Friend in London kommer til at stå på scenen sent fredag aften og fyre den af for de unge.

Ikoner fra andre dele af musikverdenen kommer dog også til at spille under åben himmel i Tivoli.

Pernille og The Storm

- Sidste år blev vi beskyldt for ikke at leve op til vores navn. Vi havde for meget pop, mente nogle. Det prøver vi så at tage højde for i år, siger programchef Rune Erbs Ledet.

Og det gør Tivoli bl.a. med nationalskjalden Kim Larsen & Kjukken, med D.A.D. og Kashmir. Tim Christensen. Og Magtens Korridorer.

- Det bliver en fest, siger en rigtig glad Johan Olsen, forsanger i Magtens Korridorer.

Festen begynder altså den 13. april med X Factor-dommer Pernille Rosendahl og hendes The Storm.

Foto: Nils Meilvang