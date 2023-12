I årtier er der blevet spekuleret i, hvorvidt det faktisk var NFL-stjernen, der slog sin ekskone ihjel

»Hvis hun ikke havde åbnet døren med en kniv, var hun formentlig stadig i live.« Sådan skal den tidligere NFL-stjerne O.J. Simpson have forklaret og tilstået til sin nære ven og agent Mike Gilbert om drabet på sin ekskone Nicole Brown Simpson.

Lige siden midten af 90erne er der blevet spekuleret i, hvorvidt det rent faktisk var den tidligere NFL-stjerne O.J. Simpson, der slog sin ekskone Nicole Brown Simpson ihjel i juni 1994. Hun døde af adskillige knivstik.

I første omgang blev O.J. Simpson frikendt i en retssag, der tiltrak sig global medieopmærksomhed. Men det betyder ikke, at rygterne om O.J. Simpsons skyld har fortaget sig.

En af dem, der har været med til at puste til rygterne om O.J. Simpsons skyld i sagen, er stjernens tidligere ven og agent Mike Gilbert.

I en tv-dokumentar om sagen fra den amerikanske sportskanal ESPN ved navn ’O.J.: Made in America’ fortæller Mike Gilbert, at O.J. Simpson over for ham afslørede, at han rent faktisk dræbte Nicole Brown.

I dokumentaren fortæller Mike Gilbert om en aften ikke længe efter, at retssagen var afsluttet, hvor han og O.J. Simpson fik sig nogle øl og Simpson røg en joint i stjernens hjem. Og her så Mike Gilbert, som havde kendt O.J. Simpson i årevis og arbejdet som hans agent, sit snit til at spørge om, hvad der rent faktisk skete 12. juni 1994, da Nicole Brown blev dræbt.

Minder

»Han kiggede rundt i baghaven og fik minder om alt det, der var sket dér. Og jeg spurgte ham: Hvad skete der 12. juni?« forklarede Mike Gilbert ifølge Daily Mail i dokumentarprogrammet.

»Han spurgte mig, hvad jeg troede, der skete. Og jeg sagde: ’Jeg har altid troet, at du formentlig gjorde det. Jeg ved, at du fortalte AC (Al Cowlings, tidligere NFL-spiller og den person, som kørte den hvide bil, da O.J. Simpson forsøgte at stikke af fra politiet under en biljagt, red.), at du tog derhen, men at du bare tog derhen for at se, hvad der skete, og at du ikke havde en kniv med.«

Og det var her, O.J. Simpson ifølge Mike Gilbert kom med sin tilståelse.

»Han rystede på hovedet og sagde: ’Yeah. Hvis hun ikke havde åbnet døren med en kniv, havde hun formentlig stadig været i live’,« forklarer Mike Gilbert i dokumentaren.

Simpson følte sig afvist

I første omgang troede Mike Gilbert på O.J. Simpsons historie. Men det – fortæller han i dokumentaren – gør han ikke længere.

»Jeg troede på det i lang tid, og så – han tog derhen for at dræbe hende. Han tog derhen for at dræbe hende på grund af den måde, hun fik ham til at føle sig på, afvist – som om hun ikke havde brug for ham,« forklarer Mike Gilbert.

Han forklarer videre, at O.J. Simpson følte sig afvist, fordi Nicole Brown Simpson var begyndt at se O.J. Simpsons protegé og ven Marcus Allen. Og det skulle ifølge Mike Gilbert have været motivet til mordene på Nicole Brown Simpson og Ron Goldman, som Mike Gilbert altså mener, blev begået af O.J. Simpson.