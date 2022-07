Lyt til artiklen

Et sus gik gennem alle motorsportsfans, da kineseren Guanyu Zhou søndag kørte galt på Silverstone i en Formel 1-ulykke.

Det kunne umulig være endt godt, var den klare fornemmelse.

For med sådan en modbydelig højfartsulykke, hvor bilen var vendt på hovedet, ville kineseren da næppe slippe uden skrammer eller sågar med livet i behold?

I videoafspilleren øverst i artiklen kan du se den voldsomme episode, hvor Zhou kører galt.

Den ødelagte bil. I midten af billedet kan en hjelm spottes. Dette er Guanyu Zhou. Foto: BEN STANSALL Vis mere Den ødelagte bil. I midten af billedet kan en hjelm spottes. Dette er Guanyu Zhou. Foto: BEN STANSALL

Alarmklokkerne ringede for alvor, da redningsfolk i adskillige minutter forsøgte at grave kineseren ud af den sammenkrøllede bil, samtidig med at der ingen melding kom om racerkørerens tilstand.

Men de gode nyheder kom endelig efter ti minutters tid, og de lød gudskelov på, at Guanyu Zhou overlevede det voldsomme uheld.

Det skyldes en enkelt detalje.

Det fortæller Zhou selv på sine sociale medier få timer efter ulykken.

Foto: BEN STANSALL Vis mere Foto: BEN STANSALL

'Jeg er okay. Alt er fint. Haloen reddede mig i dag. Tak til alle for jeres søde beskeder,' skriver han på Twitter.

Haloen er et slags metalskjold, der befinder sig rundt om det åbne førerhus. Den blev indført i Formel 1 i 2018.

I sit opslag har Zhou vedhæftet et billede, hvor han endda har overskud til at smile.

Ifølge The Sun blev den kinesiske racerstjerne sendt til et lægetjek efter uheldet. Her blev det vurderet, at han slap fra ulykken uden nogen alvorlige skader.

Haloen, som reddede Zhous liv, var også særdeles nyttig tidligere på dagen, hvor der blev kørt Formel 2.

Her havnede racerkøreren Dennis Haugers bil oven på Roy Nissanys bil. Havde det ikke været for haloen i den situation, havde Roy Nissany sandsynligvis fået knust sit hoved af et dæk, men det skete heldigvis ikke.