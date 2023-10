Efter lang tids rygter blev det i august officielt, at den danske model Laila Hasanovic og den tyske verdensstjerne Mick Schumacher danner par.

Siden har parret vist sig sammen til flere Formel 1-løb i forbindelse med legendesønnens job som reservekører for Mercedes.

Nu ser det så ud til, at Laila Hasanovic har vist sin kæreste rundt i Danmark.

Torsdag delte Mick Schumacher en række billeder fra blandt andet Tivoli i København. Se opslaget nederst.

'For nylig' skrev tyskeren, der er Formel 1-legenden Michael Schumachers søn, til flere aftenbilleder fra forlystelsesparken.

At dømme efter billederne har parret nok boet på Villa Copenhagen tæt på Tivoli og Københavns Hovedbanegård.

Desuden har de været en tur på stranden i efterårsvejret.

Mick Schumacher har ikke kørt racerløb, siden han blev fyret hos Haas sidste år, men han har alligevel nok at lave.

Tidligere på ugen var han en tur i det sydlige Spanien for at teste Alpines nye hypercar, der skal deltage i VM-serien for sportsvogne og på Le Mans i 2024.

Tyskeren er angiveligt i spil til en kontrakt med det franske bilmærke, skriver Autosport.