»Jeg vil tage en kugle for ham.«

Den mangeårige Formel 1-boss 91-årige Bernie Ecclestone, der gik på pension i 2017, fik folk til at få morgenkaffen i halsen, da han for en måned siden gik ud med deciderede kærlighedserklæringer til Ruslands præsident, Vladimir Putin - som Ecclestone i årevis har været venner med.

»Han er en førsteklassesperson. Det, han gør, er det rigtige for Rusland,« sagde Bernie Ecclestone blandt andet om Putin i et interview med engelsk radio.

Han langede i samme forbindelse ud efter den ukrainske præsident, Volodimir Zelensky.

Russian President Vladimir Putin, left, and Formula One chief Bernie Ecclestone attend the Formula One Russian Grand Prix at the Sochi Autodrom Formula One circuit, in Sochi, Russia, Sunday, Oct. 12, 2014. (AP Photo/RIA-Novosti, Alexei Nikolsky, Presidential Press Service) Foto: Alexei Nikolsky Vis mere Russian President Vladimir Putin, left, and Formula One chief Bernie Ecclestone attend the Formula One Russian Grand Prix at the Sochi Autodrom Formula One circuit, in Sochi, Russia, Sunday, Oct. 12, 2014. (AP Photo/RIA-Novosti, Alexei Nikolsky, Presidential Press Service) Foto: Alexei Nikolsky

Det førte til en større shitstorm fra chokerede Formel 1-fans og Formel-kørere.

Og efter et par ugers betænkningstid vælger Ecclestone nu at undskylde.

»Jeg har brug for at sige noget. Om noget, der har plaget mig. Om noget jeg har sagt - eller noget, som folk tror, jeg har sagt,« siger Ecclestone i et interview med Sky.

»Nogen gange går folk ud og siger noget uden at tænke sig om. Jeg gjorde sandsynligvis det samme. Jeg kan godt forstå, at folk tror, jeg forsvarer, hvad han har gjort i Ukraine. Men det gør jeg ikke.«

»Jeg beklager, hvis noget, som jeg sagt, har gjort nogen ked af det. Det var bestemt ikke meningen.«