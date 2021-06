Arrangørerne af Aserbajdsjans Grand Prix har inddraget hele anden sal af Baku Hilton til mediecenter. Det er voldsomt overdimensioneret, for der er ikke ret mange pressefolk, der i disse corona-tider dækker Aserbajdsjans Grand Prix on-site.

Vi få journalister i Baku har derfor masser af tid til at diskutere den kører-karrusel, der er ved at komme op i omdrejninger for at fordele sæderne til 2022-sæsonen.

Og her er der et interessant rygte, der kan sende Christian Lundgaard i Formel 1 allerede næste år.

Lundgaard har i snart fem år været med i Renaults talentprogram 'Alpine Academy', der skal oplære fremtidens Formel 1-stjerner. Men 2022-pladserne i Alpines eget team ser ud til at være optaget af Fernando Alonso og Esteban Ocon, og derfor vil det umiddelbart være svært at finde et sæde til Lundgaard eller hans akademikollega Guanyu Zhou.

Hvis det nuværende Alfa Romeo-team skifter til Renault-motorer, kan det bringe Christian Lundgaard i Formel 1. Foto: Grand Prix Photo

Så rygterne om Lundgaards og Zhous Formel 1-fremtid handler om det team, der de seneste år har stillet op under Alfa Romeo-navnet. I virkeligheden hedder det Sauber og ejes af et schweizisk investeringsfirma, der kontrolleres af den svenske Rausing-familie ('Tetrapak').

De købte – mest for at sikre svenske Marcus Ericssons plads – teamet af Peter Sauber i 2016. For at par år siden skiftede teamet navn til Alfa Romeo, men den italienske bilfabrik er udelukkende sponsor. Sponsoraftalen udløber efter denne sæson, og selvom der forhandles om en forlængelse, er der også mulighed for, at Alfa Romeo stopper sit Formel 1-engagement.

Samarbejdet med Sauber er også hængt op på en aftale med Alfa Romeos søsterselskab Ferrari, der leverer motorer til teamet og samtidig råder over et sæde til en af deres juniorkørere.

Hvis Alfa Romeo ikke forlænger sponsoraftalen, vil det på mange måder være naturligt, hvis Sauber finder en ny motorpartner. Her er Renault det oplagte valg, for den franske fabrik leverer i år kun til sit eget Alpine-team. Med kun to biler får man langt mindre data end de motorleverandører, der har fire (Honda), seks (Ferrari) eller otte biler (Mercedes) på banen. Samtidig går man glip af de indtægter, der er forbundet med en motoraftale.

Hvis Lundgaard og Zhou skal i Formel 1, er det ved at være sidste udkald Peter Nygaard

En motoraftale med Sauber vil også løse et andet af Renaults problemer, og det er her, det bliver interessant set med danske øjne. Med Lundgaard og Zhou har man to kørere, der efter denne sæson har været med i Formel 2 i henholdsvis to og tre år. Hvis de skal i Formel 1, er det ved at være sidste udkald – endnu en Formel 2-sæson vil få deres karrierer til at gå i stå.

Der er også andre faktorer, der får et samarbejde mellem Sauber og Renault til at ligne en naturlig løsning. For eksempel ledes teamet i øjeblikket af Frederic Vasseur, der var chef for Renault-teamet, da Kevin Magnussen kørte der i 2016.

Vasseur er i øvrigt grundlægger og medejer af ART Grand Prix, hvor Lundgaard kører i Formel 2 (og Frederik Vesti i Formel 3).

Men – kan man overhovedet nå at skifte motorleverandør til 2022? Timingen er kritisk, og det kræver i alle tilfælde en hurtig beslutning.

Christian Lundgaards Formel 2-resultater skal forbedres, hvis drømmen om Formel 1 2022 skal holdes i live. Foto: Grand Prix Photo

Sauber med Alpine Academy-kørere i stedet for Alfa Romeo med Ferrari-juniorkørere? Det er et af weekendens mest spændende rygter på anden sal af Baku Hilton.

Mærkeligere ting er sket i Formel 1. Men det forudsætter, at Lundgaard kommer med i front i Formel 2-mesterskabet.