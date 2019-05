49,9 millioner US Dollars – cirka 325 millioner danske kroner. Så meget har Kevin Magnussen i løbet af sine fire første Formel 1-sæsonen kørt ind til sine teams.

Der er ikke deciderede præmiepenge i Formel 1. Men sportens indtægter fra TV-rettigheder, serie-sponsorer, hospitality-loger etc fordeles til de 10 teams i forhold til deres resultater. Sidste år var der 913 millioner US Dollars (cirka 6,5 milliarder kroner) i puljen, og hovedparten af dette beløb blev uddelt i forhold til pointfordelingen i 2017-resultaterne.

Det anderkendte engelske business-magasin Forbes har undersøgt, hvor meget kørerne i det nuværende Formel 1-felt har tjent ind til deres teams i løbet af deres karriere.

Kevin Magnussen har i sine fire første sæsoner for McLaren (2014), Renault (2016) og Haas (2017-18) scoret i alt 137 VM-point. Ifølge Forbes er det lig med at Magnussens tre teams har haft en indkomst fra danskerens resultater på 49,9 millioner US Dollars.

Så mange US Dollars har kørerne tjent til deres teams: Sebastian Vettel (2007-18): 511,9 Lewis Hamilton (2008-18): 449,6 Kimi Räikkönen (2001-09, 2012-18): 386,3 Nico Hülkenberg (2010, 2012-18): 250,9 Sergio Pérez (2011-18): 232,1 Daniel Ricciardo (2012-18): 231,1 Valtteri Bottas (2013-18): 218,3 Romain Grosjean (2012-18): 200,9 Robert Kubica (2006-10): 154,7 Max Verstappen (2015-18): 132,5 Carlos Sainz (2015-18): 126,5 Daniil Kvyat (2014-17): 71,8 Kevin Magnussen (2014, 2016-18): 49,9 Lance Stroll (2017-18): 33,3 Pierre Gasly (2017-18): 0 Antonio Giovinazzi (2017): 0 Charles Leclerc (2019): 0 Lando Norris (2019): 0 George Russell (2019): 0 Alexander Albon (2019): 0 (millioner US Dollars) Årstal: Sæsoner med indtjening Kilde: Forbes

Vettel har tjent mest til sine teams

Sebastian Vettel, der debuterede i Formel 1 i 2007, topper listen. Han har i alt kørt 511,9 millioner US Dollars (cirka 3,3 milliarder kroner) ind til sine teams BMW, Toro Rosso, Red Bull og Ferrari.

Den regerende verdensmester Lewis Hamilton har vundet flere løb end Vettel, men er kun nummer to på listen.

Forklaringen er, at englænderen i sin første Formel 1-sæson i 2007 var indblandet i den såkaldte ’spy-gate’ affære, hvor hans team McLaren blev fradømt alle VM-point (og dermed indkomster) for at have udnyttet en række hemmeligstemplede dokumenter fra Ferrari-teamet.

Kimi Raikkonen debuterede i Formel 1 helt tilbage i 2001, men er kun nummer tre på listen. Her er en del af forklaringen, at finnen i 2010-11 holdt to års pause fra Formel 1 for at køre rally.

Kevin Magnussen starter som nummer otte ved søndagens grandprix i Spanien. Foto: ALEJANDRO GARCIA

Nico Hülkenberg, der i dag kører for Renault, er en flot nummer fire på listen.

Tyskeren har endnu ikke været på podiet, men gennem en lang, solid karriere har han ikke desto mindre sikret sine teams en samlet indkomst på 250,9 milliarder US Dollars (cirka 1,6 milliarder kroner).

Der dukker med jævne mellemrum lister over Formel 1-kørernes personlige lønninger op. Disse lister bygger i bedste fald på kvalificerede gæt, men Forbes opgørelse over kørernes indtjening til deres teams bygger på oplysninger direkte fra Formel 1-organisationen.

Den afspejler dermed i højere grad kørernes reelle værdi end de meget uofficielle ’lønstatistikker’.