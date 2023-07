Så gik den ikke længere.

18 måneder i spidsen for Formel 1-holdet Alpine var alt det kunne blive til for Otmar Szafnauer, der har fået sparket.

Og han er ikke den eneste. Teamchefen får følgeskab af sportsdirektør Alan Permane, når han skal pakke sin kuffert efter weekendens grandprix i Belgien. Det skriver holdet på sin hjemmeside.

Fyringerne kommer i kølvandet på, at CEO Laurent Rossi for få uger siden blev frataget ansvaret for Formel 1-holdet og fik en anden rolle.

Efter 34 år er Alan Permane færdig hos Alpine. Foto: Hoch Zwei/AP/Ritzau Scanpix

Også Alpine tekniske chef Pat Fry forlader det franske hold og skifter til Williams.

Alpine har underpræsteret i denne sæson, hvor de kun er nummer seks i mesterskabet – langt efter den fjerdeplads, de sluttede på i 2022.

Mens teamchef Szafnauer kun nåede halvandet år i spidsen for holdet, har Permane været tilknyttet holdet i hele 34 år i forskellige roller.

»Vi er ikke på samme linje, samme tidslinje til at komme tilbage til det niveau, vi går efter, så vi har i fællesskab besluttet at gå hver til sit,« forklarer Bruno Famin, der udover at være vicepræsident for Alpines motorsportsprogram nu også er midlertidigt teamchef for Formel 1-holdet.

Alpine har haft to katastrofale løb i træk, hvor både Pierre Gasly og Esteban Ocon er udgået.

Spørgsmålet er, om kaosset gør Kevin Magnussen i stand til at køre fra dem, når grandprixet på Spa i Belgien køres søndag.

Du kan følge løbet live på bt.dk.