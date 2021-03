Formel 1-sæsonen 2021 startede søndag aften med et brag af et grandprix i Bahrain. Lewis Hamilton (Mercedes) og Max Verstappen (Red Bull-Honda) kæmpede hele aftenen tæt, og i mål var englænderen 0,7 sekund foran hollænderen.

Men den underholdende infight mellem 36-årige Hamilton og 23-årige Verstappen kulminerede tre omgange før det ternede flag. Her tog Verstappen føringen i en overhaling, hvor han reelt var uden for banen. Løbsledelsen mente at den unge hollænders manøvre var lige lovligt kæk, og han fik besked på at give placeringen tilbage.

På de resterende omgange holdt Hamilton skansen, men det er tydeligt at han og Mercedes efter mange års dominans har fået en seriøs udfordrer.

»Hvor var det et svært løb!« sagde Hamilton inden han roste Mercedes´ pitstop-strategi, der inkluderede et tidligt stop.

Med en omgang tilbage får Lewis Hamilton (billedet) og Max Verstappen informationer fra deres mekanikere i pitten. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Med en omgang tilbage får Lewis Hamilton (billedet) og Max Verstappen informationer fra deres mekanikere i pitten. Foto: Grand Prix Photo

»Vi var nødt til at tage et tidligt stop – der skulle noget helt specielt til for at hamle op med Max i dag.«

Verstappen ærgrede sig.

»Men jeg prøver at se positivt på det: Vi kan sætte Mercedes under pres, så på den måde er det en fantastisk start på sæsonen.«

Vi kan sætte Mercedes under pres - så det har været en god start på sæsonen Max Verstappen

Hamiltons loyale teamkammerat Valtteri Bottas blev nummer tre foran Lando Norris, der med fjerdepladsen understrege at McLaren efter skiftet til Mercedes-motorer er blevet en seriøs bejler til en plads på sejrsskamlen.

Sebastian Vettel satser i år på at sparke nyt liv i en hensygnende Formel 1-karriere med sit nye team Aston Martin. Men efter en straf for ikke at have respekteret de gule advarselsflag under kvalifikationen blev han sendt ned i sidste startrække og fik samtidig tre klip i licensen. I løbet gik det kun marginalt bedre – han fik kun to klip for at køre ind i Esteban Ocon (Alpine-Renault).

Kevin Magnussen kan kun være glad for at han har forladt Haas F1 Team. De amerikanske biler er de suverænt langsomste i feltet, og Nikita Mazepin understregede sit ry som Formel 1´s nye bad-boy ved at køre af banen både under kvalifikationen og på første omgang af løbet. Mick Schumacher kom trods alt i mål i sit første Formel 1-løb, men han lå hele aftenen langt efter resten af feltet, og blev overhalet med en omgang af de førende.