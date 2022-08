Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Forvirringen er total! Motorsports-stortalentet Oscar Piastri, som spås en stor fremtid i Formel 1, er rasende.

Tidligere tirsdag blev det meldt ud under stort ståhej, at den 21-årige Formel 2-mester, kommer til at afløse Fernando Alonso hos Alpine-teamet i Formel 1 fra næste år, når spanske Fernando Alonso skifter til Aston Martin-teamet.

Her er det meningen, at den nuværende reservekører skal forfremmes og køre sammen med franskmanden Esteban Ocon hos Alpine-teamet.

En flot og glædelig nyhed fra Formel 1-mandskabet. Men nej, hov, vent, stop lige en halv. Den nyhed havde Alpine-teamet vist ikke lige clearet hos hovedpersonen selv.

'Jeg kan forstå, at Alpine F1-holdet, uden min accept, har udsendt en pressemeddelelse i dag om, at jeg skal køre for dem næste år,' skriver Oscar Piastri på Twitter og Instagram:

'Dette er ikke sandt, og jeg har ikke skrevet under med en kontrakt med Alpine for 2023. Jeg skal ikke køre for Alpine i 2023,' hamrer den 21-årige australier fast.

Alpine-teamet har endnu ikke svaret på svadaen fra teamets reservekører, men mon ikke, der er nogen, der render rundt med røde ører.