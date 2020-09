Den tyske racerkører Sebastian Vettel bliver i Formel 1.

Fra 2021-sæsonen skal han sidde i det ene sæde hos Racing Point, der til den tid skifter navn til Aston Martin.

Det meddeler holdet torsdag.

»Jeg er glad for endelig at kunne fortælle det spændende nye om min fremtid,« siger Sebastian Vettel, der har fået en kontrakt 'for 2021 og derudover':

»Det er et nyt eventyr for mig med et legendarisk bilmærke. Jeg er imponeret over resultaterne for i år, og jeg mener, at fremtiden ser endnu lysere ud.«

Efter at det tidligere på sommeren stod klart, at Sebastian Vettel ville stoppe hos Ferrari efter denne sæson, har der været bunker af spekulationer om hans fremtid i Formel 1. Da Sergio Perez onsdag meldte ud, at han stoppede hos Racing Point efter denne sæson, selv om han havde kontrakt for flere år ud i fremtiden, tegnede der sig dog et tydeligt billede.

Nu er alt altså på plads for Sebastian Vettel hos holdet, hvor Lance Stroll er den anden kører - holdet er ejet af hans far, Lawrence Stroll.

Hos Racing Point/Aston Martin glæder man sig til at få den firedobbelte verdensmester på holdet.

»Sebastian er en mester, der har vist sit værd, og han kommer med en vindermentalitet, der matcher vores egne ambitioner for fremtiden. Lørdag og søndag er Sebastian en af de bedste i verden, og jeg kan ikke forestille mig en kører, der vil være bedre til at tage os ind i en ny æra. Han vil spille en betydelig rolle i målet om at nå op på næste niveau,« siger teammanager Otmar Szafnauer.

Med Sebastian Vettels skifter til Aston Martin er der allerede sket en større rokade til 2021-sæsonen. Her vil Carlos Sainz desuden køre for Ferrari frem for McLaren, mens Daniel Ricciardo forlader Renault til fordel for netop McLaren.

Imens vender Fernando Alonso tilbage og nupper det ledige sæde hos Renault.

Udenfor står Sergio Perez lige nu og spejder efter et ledigt sæde, mens også Nico Hülkenberg lurer på et comeback.