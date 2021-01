Efter flere års tilløb og tilbud er Frederik Vesti endelig kommet med i et Formel 1-juniorprogram. Og hvilket et: Den 19-årige dansker blev tirsdag udnævnt til juniorkører hos Mercedes, der har vundet VM de seneste syv år i træk.

Vesti kommer ind i Mercedes-lejren på det helt rigtige tidspunkt.

Det tyske teams juniorprogram har for længst ført både George Russell (kører for Williams i 2021) og Esteban Ocon (Alpine/Renault i 2021) frem til Formel 1. På reservebænken råder Mercedes også over Stoffel Vandoorne og Esteben Gutierrez, men de har forpasset deres Formel 1-chancer.

De øvrige kørere i Mercedes juniorprogram hedder Paul Aron (16 år), Andrea Kimi Antonelli (14 år) og Alex Powell (13 år) og er milevidt fra Formel 1.

Mercedes har vundet Formel 1-VM de seneste syv år i træk. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Mercedes har vundet Formel 1-VM de seneste syv år i træk. Foto: Grand Prix Photo

Medmindre Mercedes optager andre Formel 2- eller Formel 3-kørere i deres juniorprogram, er Frederik Vesti derfor nu reelt den næste kører, Mercedes satser på i Formel 1-sammenhæng.

Det giver spændende perspektiver, for begge teamets nuværende kørere, Lewis Hamilton på 36 og 31-årige Valtteri Bottas, hører aldersmæssigt til i den tunge del af 2021-feltet.

Russell skal før eller siden overtage den ene Mercedes, men Ocons Mercedes-fremtid er mere usikker. I alle tilfælde er Frederik Vesti allerede nu det oplagte bud til at køre for Mercedes i den kommende Young Driver Test for nye Formel 1-talenter.

Men der er stadig lang vej til en fast plads i Formel 1. Efter en Formel 3-sæson i 2021 venter mindst et år i Formel 2, inden drømmen om en fast plads i Formel 1-feltet kan gå i opfyldelse.

Vesti skal nu leve til den tillid, Mercedes har vist ham

Som Mercedes-junior har Frederik Vesti en fordel frem for Danmarks andet Formel 1-håb, den ligeledes 19-årige Christian Lundgaard. Mercedes har ved siden af fabrikkens eget team tre motorpartnere – Williams, Aston Martin og McLaren – hvor man kan 'placere' juniorkørere. Lundgaard har som medlem af Renault Sport Academy ikke samme muligheder, for den franske fabrik leverer fra denne sæson ikke motorer til andre teams.

Men alt afhænger af Frederik Vestis 2021-resultater. Mercedes er ikke helt så nådesløse over for deres juniorkørere som Red Bull, men Frederik Vesti skal i den kommende Formel 3-sæson leve til den tillid, Mercedes nu har vist ham.

Frederik Vesti vandt i 2019 den såkaldte Formula Regional-serie og rykkede sidste år op i det internationale Formel 3-mesterskab, hvor han sluttede på fjerdepladsen. Begge år kørte han for Prema-teamet, der har domineret Formel 3 i en lang årrække.

Nu skifter Vesti angiveligt til ART Grand Prix, og her bliver det svært at vinde det mesterskab, som Prema-kørere har sikret sig i otte af de ni sidste år.

Renault planlægger at gøre Christian Lundgaard til Formel 1-kører allerede i 2022. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Renault planlægger at gøre Christian Lundgaard til Formel 1-kører allerede i 2022. Foto: Grand Prix Photo

Det er Kevin Magnussens tidligere manager Dorte Riis, der har ført Frederik Vesti frem til aftalen med Mercedes. Der er tale om eminent managementarbejde på linje med det, der i 2013 sikrede Magnussen en Formel 1-debut hos McLaren.

Men det var også på Riis' vagt, at Magnussens Formel 1-karriere i 2014-15 blev bragt i overhængende fare, fordi der manglede en Plan B, da Fernando Alonso snuppede danskerens plads.

Hvis man har lært af de fejl, der blev begået den gang, ser Danmarks Formel 1-fremtid for alvor lovende ud.

Med Frederik Vesti hos Mercedes og Lundgaard hos Renault har vi nu kørere inde i varmen hos to af sportens fire tophold!