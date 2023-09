Fredag den 27. oktober står et kæmpestort kryds i kalenderen hos Frederik Vesti.

Her får det 21-årige danske stortalent nemlig en enestående chance for at bevise, at han har det, der skal til for at blive Formel 1-kører.

Vesti skal køre sin første officielle Formel 1-træning - for topholdet Mercedes, så der er ingen tid at spilde de kommende små to måneder.

Det er den vigtigste eksamen i racerkørerens liv.

For anden gang i sin karriere får Frederik Vesti chancen i Mercedes' Formel 1-bil. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

»Det er mit livs største opgave indtil nu, at jeg skal køre George Russells bil i træningen til grandprixet i Mexico,« siger Frederik Vesti til B.T.

»Jeg skal igennem et langt testprogram, og det handler ikke om at ligge nummer et. Jeg skal give feedback til teamet og vise, at jeg er klar til en hel sæson i Formel 1.«

»Presset er højt, men jeg har også selv store forventninger. Det har Mercedes også, og jeg vil give alt og vise, hvorfor jeg fortjener mere tid i en Formel 1-bil,« fortsætter Frederik Vesti.

Der venter det danske racertalent en kæmpe opgave, når han skal køre side om side med superstjerner som Lewis Hamilton, Max Verstappen og Fernando Alonso.

»Det sværeste bliver, at jeg har én time til at præstere. I Formel 2 kender jeg bilen og banerne, men nu skal jeg køre Mercedes' W14-racer for første gang, og jeg har én times træning til at vise, hvor dygtig jeg er.«

»En Formel 1-bil har omkring 2000 funktioner på rattet. Det er næsten umuligt at kunne dem alle, men det skal jeg kunne, når jeg sidder der.«

Derfor venter et intenst program i Mercedes' avancerede simulator i England, inden Vesti sætter sig bag rattet af den ægte vare.

Så snart weekendens Formel 2-løb på Monza i Italien er overstået, kommer forberedelsen til hans forestående Formel 1-træning til at fylde alt.

Frederik Vesti kørte Mercedes' Formel 1-bil ved sidste års test for unge kørere i Abu Dhabi. Foto: James Gasperotti/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg har omkring 20 dage planlagt i simulatoren med omkring 200 omgange per dag. Derudover skal jeg give live race-support under løbet i Suzuka.«

En yderst vigtig del af læringen i simulatoren bliver også at reagere rigtigt i tilfælde af fejl på bilen.

»Sidder jeg i bilen i Mexico, og der sker noget med motoren eller sensorerne eller andet, så er det virkelig ikke godt, hvis jeg ikke ved, hvordan jeg skal reagere. Det bliver vigtigt at få fuldstændigt styr på det,« siger Frederik Vesti.

Danskeren kørte også testen for unge kørere for Mercedes i Abu Dhabi efter sidste sæson, og træningen i Mexico er næste milepæl i jagten på en plads i Formel 1.

»Gør jeg det godt der, forventer og håber jeg at sidde i en Formel 1-bil igen meget snart.«

Og det er der god mulighed for. Reglerne foreskriver nemlig, at hvert Formel 1-hold skal bruge en såkaldt rookie i to træninger i løbet af sæsonen.

Mercedes har ikke umiddelbart nogen andre end Vesti, der giver mening at sætte ind, så danskeren kan med stor sandsynlighed se frem til endnu en Formel 1-træning senere på året.

»Men intet er offentliggjort endnu, og jeg ved det heller ikke selv,« fastslår han.

Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Vesti ved dog, at træningen i Mexico er et stort skridt på vej mod drømmen om at blive Formel 1-kører.

»Mercedes har kontrakt med mig, fordi de tror på mig, og de er lige så interesserede i, at jeg kommer i Formel 1, som jeg selv er.«

I weekenden fortsætter danskeren sin kamp mod Théo Pourchaire om titlen i Formel 2, når de kører på Monza.

