Det er en ny sherif i byen!

Efter en intensiv shoot-out mellem Max Verstappen (Red Bull-Honda) og Lewis Hamilton (Mercedes) kom hollænderen først over målstregen i USA´s Grand Prix i Texas.

I mål var det kun lige over et sekund mellem de to titelkombatanter, men løbet understregede, at det nu pludselig er Verstappen og Red Bull, der bestemmer i Formel 1.

Efter to Mercedes-sejre i træk var Vestappen under pres da starten gik, og måske derfor lykkedes det Hamilton at tage føringen fra anden position.

Resten af den brandvarme eftermiddag på prærien udenfor Austin blev præget af forskellige pit-stop strategier.

De betød ,at Verstappen og Hamilton først mod slutningen kom i nærkamp, og her havde hollænderen mest at skyde med: Selvom Hamilton på de sidste omgange reducerede afstanden betydeligt, var Verstappen hele tiden i kontrol, og han blev aldrig for alvor udfordret af englænderen.

Med sejren i USA udbyggede Verstappen sin VM-føring til 12 point. Der resterer stadig fem løb; det første i Mexico City om 14 dage.

Løbet på Circuit of the Americas understregede at Formel 1 endelig er ved at erobre USA. Amerikanerne har altid vægtet deres nationale serier NASCAR (standardvogne) højere IndyCar (formel-biler) højest, men Netflix-serien Drive to Survive har skabt en enorm interesse for Formel 1.

Fredag og lørdag var der omkring 120.000 tilskuere til træningen på Circuit of the Americas og søndag var der tæt på 140.000 fans på tribunerne. Det gjorde løbet til den største sportsbegivenhed i USA siden Covid-19 epidemien startede for snart halvanden år siden.

Chefen for banen Bobby Epstein siger om USA´s Grand Prix 2021:

»Efter OL måtte afholdes uden tilskuere, tror jeg vores løb bliver den største sportsbegivenhed i verden i år.«

Den store Formel 1-interesse i USA betyder, at landet allerede næste år får endnu et løb i Miami med i VM-kalenderen, og nu er der også rygter om en nyt løb i Las Vegas.