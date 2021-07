VM-fighten mellem Max Verstappen (Red Bull-Honda) og Lewis Hamilton (Mercedes) fortsætter i højeste gear. Lørdag slog hollænderen Hamilton, der hvor det går allermest ondt: På hjemmebanen i Silverstone.

I det nye kvalifikationssystem, der afprøves for første gang i denne weekend, var Hamilton hurtigst under fredagens indledende seance. Det sikrede ham pole position til det sprintløb sent lørdag aftermiddag, der afgjorde startplaceringerne til søndagens britiske grandprix.

Selvom hans overophedede bremser kortvarigt var i brand på grinden, bevarede Verstappen det kølige overblik og med en flot start fra anden position tog han føringen på de første meter. Herefter kontrollede hollænderen de resterende 17 omgange, og i mål var han heholdvis 1,4 og 6,9 sekunder for Hamilton og englænderens Mercedes-makker Valtteri Bottas.

»Det var spændende at starte med mindre benzin i tankene. Normalt starter vi et grandprix med fyldte tanke, og så er bilen tung – her var den betydeligt lettere og dermed mere ’levende’. Det var en fornøjelse!« sagde Verstappen om sprintløbet.

Max Verstappen (Red Bull-Honda) vandt overlegent lørdagens sprint-race i Silverstone foran Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Max Verstappen (Red Bull-Honda) vandt overlegent lørdagens sprint-race i Silverstone foran Mercedes-kørerne Lewis Hamilton og Valtteri Bottas. Foto: Grand Prix Photo

»Men ellers var det som et almindeligt Formel 1-løb: Man fokuserer på en god start, en første omgang uden problemer og herfra gælder det så om at finde en rytme,« fortsatte Verstappen, der med sejren i sprintløbet udbyggede sin VM-føring med tre point.

Hamilton var skuffet over andenpladsen.

»Jeg fik en frygtelig start. Jeg ramte koblingspunktet perfekt, men kom alligevel dårligt afsted. Herefter prøvede jeg alt hvad jeg kunne for at komme forbi Max, men han var bare for hurtig,« sagde den syvdobbelte verdensmester.

Verstappens teamkammerat Sergio Perez var den store taber i sprintløbet, da han snurrede af banen og senere udgik, hvilket giver ham en startplacering bagest i feltet til søndagens grandprix.

I det kommende grandprix i Ungarn vender Formel 1 tilbage til det hidtidige kvalifikationssystem, men sprintløbet afprøves igen ved Italiens Grand Prix i september og et endnu ikke udpeget løb i efteråret.