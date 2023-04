Max Verstappen var stærkt utilfreds med både en konkurrent og det nye format efter sprintløbet lørdag.

Den dobbelte verdensmester har ikke meget tilovers for sprintformatet, der skal gøre Formel 1 endnu mere underholdende.

»Bare skrot det,« opfordrede hollænderen, der tidligere har truet med at trække sig fra sporten på grund af det nye tiltag.

Mercedes-køreren George Russell fik også en sviner med på vejen.

Max Verstappen var rasende. Foto: MAXIM SHEMETOV

»Det er vigtigt, at vi vender tilbage til det format, vi havde, og sørger for, at alle hold kan kæmpe om sejren. Det bør vi fokusere på i stedet for at indføre al den her kunstige spænding,« raser Verstappen over sprintformatet ifølge Sky Sports.

»Jeg kedede mig gennem lørdagens sprintkvalifikation for at være ærlig.«

Efter sprintløbet, hvor Verstappen havde et mindre sammenstød med George Russell, fik briten en verbal lussing af den temperamentsfulde hollænder.

»P**hoved,« kunne man ifølge The-Race høre Verstappen sige, da han forlod en større diskussion med Russell om, hvem der havde været skyld i uheldet.

»Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det var nødvendigt af ham at tage så mange risici på første omgang,« lød det fra Verstappen, der alligevel sikrede sig en tredjeplads i løbet.

Søndag kører Verstappen, Russell, Kevin Magnussen og resten af Formel 1-stjernerne om sejren i Aserbajdsjans grandprix. Du kan følge løbet LIVE på bt.dk fra klokken 13.