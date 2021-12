Max Verstappen (Red Bull-Honda) har ført VM siden Tyrkiets Grand Prix i begyndelsen af oktober, men nu har Lewis Hamilton (Mercedes) indhentet ham: Inden finalen på søndag i Abu Dhabi ligger verdens to bedste racerkørere side om side i VM-stillingen med hver 369,5 point.

Mens Hamilton allerede er 7-dobbelt verdensmester, kæmper Verstappen for sit første verdensmesterskab. Og nu frygter han, at manglende dommertække kan koste ham titlen.

Hollænderen er overbevist om, at dommerne ser strengere på ham end på Hamilton.

»For eksempel var vi begge af banen i Jeddah i sidste uge – vi var begge udenfor den hvide linje i første sving. Men det er mig, der fik skylden. Senere var det så ham, der skubbede mig af banen. Han så mig i sine spejle men lod alligevel være med at dreje ind i svinget, og tvang mig dermed udenfor banen. Og han slipper med en advarsel. Det er ikke fair: Andre kørere slipper af sted med manøvrer, jeg bliver straffet for,« siger Verstappen op til gyserfinalen på Yas Marina-banen.

Max Verstappen er blandt andet sur over at Lewis Hamilton skubbede ham af banen i Jeddah i sidste uge, hvor englænderen slap med en advarsel. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Max Verstappen er blandt andet sur over at Lewis Hamilton skubbede ham af banen i Jeddah i sidste uge, hvor englænderen slap med en advarsel. Foto: Grand Prix Photo

Tidligere på sæsonen have både Hamilton og Verstappen travlt med at rose hinanden, men nu er stemningen mellem de to VM-rivaler iskold. Direkte adspurgt om han har skiftet mening om Hamilton og Mercedes, siger Verstappen: »I høj grad. Og ikke til det bedre …«

Efter at have været hurtigst i den indledende træning til VM-finalen måtte Verstappen i fredagens anden træning nøjes med fjerdepladsen; hele 0,6 sekunder efter Hamilton. Esteban Ocon (Alpine-Renault) var overraskende næsthurtigst med Hamiltons teamkammerat Valtteri Bottas på tredjepladsen.

Startplaceringerne til Abu Dhabis Grand Prix afgøres lørdag klokken 14.00 dansk tid. VM-finalen starter søndag klokken 14.00 dansk tid, der lokalt i Abu Dhabi betyder at løbet starter kort før solnedgang og slutter i mørke.

Trods teorien om sit manglende dommertække er Verstappen ikke nervøs for en ny infight med Hamilton.

»Jeg er kommet til Abu Dhabi for at vinde, men sådan har det også været i alle de andre løb i år. Jeg er helt afslappet,« siger han.