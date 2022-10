Lyt til artiklen

Red Bull-teamet og Max Verstappen nægter at tale med tv-stationen Sky. Det skyldes nogle kontroversielle udtalelser af én bestemt journalist.

Hollandske Max Verstappen har været fuldstændig suveræn i denne Formel 1-sæson, da han tog sin 14.s sejr i den indeværende Formel 1-sæson søndag, hvilket er rekord. Han kan allerede kalder sig for verdensmester og slog rivalen Lewis Hamilton med 15,186 sekunder ved Mexicos grandprix søndag.

Til trods for dette er det stadigvæk en omdiskuteret episode omhandlende Lewis Hamilton i sidste sæson, som stadig stjæler al opmærksomhenden. Det skyldes den britiske reporter fra Sky Ted Kravitz, der ikke kan slippe sagen.

Årsagen er, at Kravitz i forbindelse med en udsendelse fra USAs grandprix hævdede, at Verstappen stjal VM-titlen fra Lewis Hamilton i 2021, og at han »ikke kunne klare at vinde et VM på sædvanlig vis.«

Det er heller ikke første gang, at Ted Kravitz er meget kritisk over beslutningen, hvor Verstappen snuppede VM-titlen ved det sidste ræs i 2021 foran næsen på Lewis Hamilton.

Udtalelserne fra Sky-journalisten er noget, som Red Bull og Max Verstappen slet ikke er enige i. Derfor vælger de at boykotte alle Skys kanaler, som både vedrører de engelske, tyske og italienske kanaler.

Det fortæller en talsmand for Red Bull til Racing365.com. Her bekræfter talsmanden til motorsportsmediet, at boykottet gælder for hele holdet og alle Skys kanaler.

Indtil videre gælder det i de to resterende løb i Brasilien og Abu Dhabi i denne sæson.