Formel 1-stjernen Lewis Hamilton har været en af de mest aktive sportsstemmer i racismedebatten efter drabet på George Floyd.

Indtil videre har den engelske verdensmester holdt igen med at dele for meget ud af sine personlige oplevelser med racisme.

Men nu tager han bladet fra munden. Det sker i et opslag på Instagram, hvor Hamilton afslører ubehagelige minder fra sin barndom.

'Jeg har læst hver dag for at forsøge at være opdateret på alt det, der sker i vores kamp mod racisme, og det har vakt så mange smertefulde minder fra min barndom til live.'

Vis dette opslag på Instagram I’ve been reading every day to try to stay on top of everything that’s been happening in our fight against racism, and it’s brought back so many painful memories from my childhood. Vivid memories of the challenges I faced when I was a kid, as I’m sure many of you who have experienced racism or some sort of discrimination have faced. I have spoken so little about my personal experiences because I was taught to keep it in, don’t show weakness, kill them with love and beat them on the track. But when it was away from the track, I was bullied, beaten and the only way I could fight this was to learn to defend myself, so I went to karate. The negative psychological effects cannot be measured. This is why I drive the way I do, it is far deeper than just doing a sport, I’m still fighting. Thank God I had my father, a strong black figure who I could look up to, that I knew understood and would stand by my side no matter what. Not all of us have that but we need to stand together with those who may not have that hero to lean on and protect them. We must unite! I have wondered why 2020 seemed so doomed from the start but I’m starting to believe that 2020 may just be the most important year of our lives, where we can finally start to change the systemic and social oppression of minorities. We just want to live, have the same chances at education, at life and not have to fear walking down the street, or going to school, or walking into a store whatever it may be. We deserve this as much as anyone. Equality is paramount to our future, we cannot stop fighting this fight, I for one, will never give up! #blacklivesmatter #endracism #nevergiveup #wewinandwelosetogether Et opslag delt af Lewis Hamilton (@lewishamilton) den 5. Jun, 2020 kl. 2.18 PDT

'Levende minder om de udfordringer, jeg mødte, da jeg var barn – og som jeg er sikker på, at mange af jer, der har oplevet racisme eller anden form for diskrimination, har mødt.'

'Jeg har talt så lidt om mine personlige erfaringer, fordi jeg lærte at holde det for mig selv. Lad være med at vise svaghed, kvæl det med kærlighed og slå dem på banen.'

'Men når jeg var væk fra banen, blev jeg mobbet, slået, og den eneste måde, jeg kunne bekæmpe det på, var at lære at forsvare mig selv, så jeg begyndte at gå til karate,' skriver Lewis Hamilton.

Mercedes-køreren fastslår samtidig, at oplevelserne stadig sidder ham i dag - det har hans store succes ikke ændret på.

Foto: ALEJANDRO GARCIA

'De negative psykologiske konsekvenser kan ikke måles. Det er derfor, jeg kører, som jeg gør – det er langt mere end bare en sport. Jeg kæmper stadig.'

'Jeg takker Gud for, at jeg havde min far, en stærk sort figur, som jeg kunne se op til, og som forstod mig og ville stå ved min idé uanset hvad.'

'Det er ikke os alle sammen, der har det, men vi er nødt til at stå sammen med dem, der ikke har den helt at læne sig op ad, og beskytte dem. Vi må stå sammen!' skriver Lewis Hamilton blandt andet.

