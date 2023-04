Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han bryder sig slet ikke om de ændringer, der lige nu finder sted i Formel 1.

Faktisk er Max Verstappen så rasende over dem, at han nu truer med at trække sig på grund af dem.

Det siger han før søndagens løb i Australien ifølge The Guardian.

Den hollandske verdensmester er stærkt utilfreds med sprintformatet, der blev indført i 2021.

Max Verstappen truer med at stoppe. Foto: MARTIN KEEP Vis mere Max Verstappen truer med at stoppe. Foto: MARTIN KEEP

»Jeg håber ikke, der kommer for mange ændringer. Så kommer jeg ikke til at være her meget længere.«

»Jeg ser det ikke som en del af dna'et i Formel 1 at køre disse sprintløb. Jeg kan virkelig ikke lide det,« siger Verstappen.

Sprintløbene, der er væsentligt kortere end de reelle grandprixer, blev indført for at gøre sporten endnu mere underholdende. Det er resultaterne af sprintløbene, der bestemmer startrækkefølgen til søndagens grandprix.

I år er antallet af sprintløb, der køres om lørdagen, steget fra tre til seks.

Søndag har Viaplays dokumentarserie om Max Verstappen premiere. Her afslører hollænderen en skelsættende episode fra hans barndom. Den historie kan du læse lige HER.