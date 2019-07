Det sker kun sjældent, at der dukker oplysninger frem om den tidligere racerkører Michael Schumachers tilstand.

Derfor har det vakt opsigt - og er blevet omtalt vidt og bredt - at en af hans nære venner, Jean Todt, i et nyt interview har fortalt, at han 'gør fremskridt' og 'ikke har givet op'.

Det skriver blandt andet Telegraph og ITV News.

Det er nu fem og et halvt år siden, at den tyske Formel 1-stjerne kom alvorligt til skade under en skiferie i de franske alper.

Michael Schumacher. Foto: AI Project

Helt præcis var det den 29. december 2013, at Michael Schumacher faldt og slog hovedet ned i en sten. Hans hjelm blev slået i stykker, og han mistede bevidstheden.

Ad to omgange blev han opereret i hjernen, før han blev lagt i koma i et halvt år. Efter han kom til bevidsthed igen, er det ikke meget, offentligheden har fået at vide om, hvordan det går ham.

I et nyt interview med Radio Monte-Carlo fortæller vennen Jean Todt, som Michael Schumacher en årrække arbejdede sammen med på Ferrari-holdet, at de to forleden så et Formel 1-løb sammen hjemme hos den tidligere racerkører, der ifølge Jean Todt 'gør gode fremskridt':

»Jeg er altid forsigtig med at komme med sådan nogle udtalelser, men det er sandt. Jeg så et løb sammen med Michael Schumacher i hans hjem i Schweitz,« fortalte han ifølge ITV News og fortsatte:

»Michael er i de bedste hænder og bliver godt passet på i sit hjem. Han giver ikke op, og han bliver ved med at kæmpe.«

'Vi er positive'

Siden ulykken har Michael Schumacher sammen med sin familie boet i deres hjem nord for Geneve, hvor læger og specialister holder øje med hans tilstand.

Ingen billeder er blevet taget af ham eller offentliggjort i løbet af de seneste fem og et halvt år.

Hans familie har været meget fåmælt omkring hans tilstand - og det er af den grund, at mange af den tidligere racerkørers venner også har valgt enten ikke at udtale sig eller kun sjældent gør det.

ARKIVFOTO af Michael Schumacher og hans hustru Corinna. Foto: J.L.Cereijido

Til Radio Monte-Carlo fortæller Jean Todt, der i dag arbejder som præsident for det internationale motorsportsforbund (FIA), ifølge ITV News, at 'hans familie kæmper lige så meget', som Michael Schumacher selv gør.

»Han fortsætter med at kæmpe. Og hans familie kæmper på samme måde. I sidste ende er det kun positive tanker, der hjælper ham. Jeg og hele hans familie er positive på trods af omstændighederne,« siger han.

Tilbage i februar fyldte Michael Schumacher 50 år. I den forbindelse kom hans familie med en sjælden udtalelse:

'I kan være helt sikre på, han er i de bedste hænder, og vi gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe ham. Hav venligst forståelse for, at vi følger Michaels ønske, og derfor holder vi et så følsomt emne som hans helbred privat - som det altid har været,' lød det dengang.

Privat er Michael Schumacher gift med Corinna Betsch. Sammen har de to børn, datteren Gina-Marie på 22 år og sønnen Mick på 20.