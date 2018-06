B.T. har mødt Kevin Magnussen i Canada, som var veloplagt før det går løs i det canadiske grandprix.

»Det er ikke rigtigt?«

Kevin Magnussen var nærmest vantro af ærgrelse, da B.T.´s udsendte i paddocken i Montreal kunne fortælle, at han onsdag aften var gået glip af U2 og deres 'Experience + Innocence'-tour i byens ishockey-arena Bell Centre.

Kevin Magnussen mødte fansene i Montreal. (Foto: Peter Nygaard) Vis mere Kevin Magnussen mødte fansene i Montreal. (Foto: Peter Nygaard)

»Hvordan kunne de ske,« spurgte han sin træner Jakob Hovgaard. »U2 og Bruce Springsteen skal vi altså have styr på,« fortsatte Formel 1-stjernen, der ankom til Montreal onsdag aften.

»Men vi kunne have taget et tidligere fly…«

Den lokale musikscene er forhåbentlig det eneste sted Kevin Magnussen er bagud i Montreal. Efter den dårlige weekend i Monaco for 14 dage siden, hvor Haas-raceren ikke var konkurrencedygtig, er han overbevist om at teamet bryder tilbage på Circuit Gilles Villeneuve.

»Jeg håber meget, at Monaco var et blip på radaren. Og at de tal vi har fra Monaco passer. Da vi under den første træning i Monaco blev nød til at afmontere en del af bilens bargeboards, kostede det rigtig meget downforce. Tallene viser, at vi reelt havde mindre downforce i Monaco and vi havde i Baku. Det er ret markant, for i Baku skal vi have minimal downforce – og i Monaco maksimalt!,« siger Magnussen til B.T.

Teamchef Guenther Steiner tilføjer:

»Det primære er, at vi ved hvorfor vi var så langsomme i Monaco – det er ikke et spørgsmål om, at vi kom derfra uden at have en anelse om, hvad der var gået galt. Vi var rigtig, rigtig gode i Barcelona for 14 dage siden – og rigtig, rigtig dårlige i Monte Carlo. Og det hænger sammen med, at vores bil har det bedst i hurtige sving. Plus: Vi var i Monaco nød til at afmontere en del af vores aerodynamiske hjælpemidler, for at undgå at de senere simpelt hen faldt af bilen. Og vi kunne på vores computere se, præcis hvor meget downforce det kostede,« siger Steiner.

Kevin Magnussen i Montreal. (Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP) Foto: Ryan Remiorz Vis mere Kevin Magnussen i Montreal. (Ryan Remiorz/The Canadian Press via AP) Foto: Ryan Remiorz

I denne weekend introducerer Haas en ganske omfattende update-pakke med en ny front, en ny bund og nye bargeboards på siden af cockpittet.

»Jeg er sikker på, at det vil forbedre bilen – men jeg ved ikke hvor meget. Dét finder vi første ud af, når vi har prøvet bilen på banen,« siger Steiner.

De re-designede bargeboards skal ikke kun forbedre bilen aerodynamik – de er også stærkere, så man undgår problemerne med at de knækker af bilen.

»Det er et område, vores ingeniører har fokuseret meget på,« siger Steiner, der ikke er bange for at de kraftigere komponenter vil øge bilens vægt.

»Det handler ikke om særligt meget vægt,« siger Haas-teamchefen, der også har en forklaring på hvorfor Kevin Magnussen i øjeblikket kører bedre end nogensinde:

»Det er faktisk ret simpelt: Han er bare et godt sted. Han kender teamet, han kender folkene omkring sig, han har en god bil og han har masser af selvtillid. Nu kan han vise dét, vi i mange år har vidst, at han er i stand til!«

Magnussen er enig: »Jeg har generelt bare en bedre ro omrking det at være Formel 1-kører.«