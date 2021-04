Søndagens Formel 1-grandprix i italienske Imola blev en meget voldsom affære.

Williams-køreren George Russell og Mercedes’ Valtteri Bottas hamrede sammen på omgang 34, som medførte til to totalt smadrede racere og et par voldsomt ophidsede kørere.

George Russell var så rasende efter sammenkørslen, at han hastede over til Bottas for at konfrontere finnen med, at han var skyld i uheldet.

Russell valgte at slå ud efter Bottas og ramte ham på hjelmen, hvor Bottas valgte at reagere med at vise ham en langefinger lige op i ansigtet.

George Russell og Valtteri Bottas var oppe at toppes efter det voldsomme uheld.

Uheldet skete, da både Russells og Bottas biler under høj hastighed skred ud på den regnvåde bane og sendte dem ud i barrieren.

Heldigvis var begge kørere i stand til selv at gå væk fra hændelsen efterfølgende, hvor der lå vragdele spredt ud over et stort areal på asfalten.

Efter uheldet blev der vist rødt flag og løbet blev midlertidigt afbrudt. Da løbet igen blev genoptaget ved en omstart, var det uden de to kørere på banen.

George Russell udtrykte sin utilfredshed med Bottas kørsel efterfølgende på Twitter, hvor Russell skrev, ‘at man ved ved 330 kilometer i timen skal respektere hastigheden og forholdene, når man kører så stærkt.’

Også Lewis Hamilton var i problemer i søndagens grandprix. Cirka midtvejs kurede Lewis Hamilton af banen i sin Mercedes, som han fik kæmpet på banen igen – dog med mange tabte placeringer til følge.

Hamilton var ellers suveræn i front, da han kørte af banen. Efterfølgende lancerede Hamilton et stort comebackforsøg og kørte fremragende.

Én efter én indhentede og overhalede han konkurrenterne, indtil han med få omgange igen passerede Lando Norris og kørte sig op på andenpladsen. Han nåede dog aldrig forbi Red Bull-køreren Max Verstappen, der endte med at tage sejren, efter han havde ført løbet hele vejen igennem.