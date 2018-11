Sent torsdag eftermiddag lokal tid blev paddocken på Yas Marina-banen i Abu Dhabi rystet af en protest fra Kevin Magnussens Haas-team mod det team, der nu officielt kendes som Racing Point Force India.

Løbets dommere indkaldte herefter repræsentanter fra begge teams, der skal møde hos dommerne fredag klokken 11.00 lokal tid. Indkaldelsen angav ikke, hvad protesten handlede om.

Men i verdens dyreste sport handler det selvfølgelig om penge. Sportens indviklede, økonomiske aftaler bestemmer blandt andet, at nye teams ikke er berettigede til en andel af TV-indtægterne i deres første år i feltet.

Force India-teamet var tidligere på året tæt på konkurs, men blev i sommerferien reddet af nye ejere.

Teamet skiftede herefter navn til Racing Point Force India, og mistede de point man indtil da havde scoret i konstruktør-VM, mens kørerne Sergio Perez og Nico Hülkenberg beholdt deres point i kampen om den individuelle titel.

Samtidig blev det bestemt, at det ’nye’ Racing Point Force India-team ville være berettigede til TV-penge i 2018/19.

Der var tale om en ’lokumsaftale’, for næsten alle i paddocken var interesserede i at Force India overlevede.

Måske med undtagelse af Gene Haas, der hele efteråret højlydt har undret sig over, at det ’nye’ Racing Point Force India-teamet får TV-penge fra Dag 1, mens hans nye team, der debuterede i 2016, måtte vente.

Derfor har Haas nu protesteret mod Racing Point Force India.

I F1-reglementet står der, at alle teams selv skal bygge deres bil eller eje rettighederne til den (som Haas gør med deres Dallara-biler). Haas mener, at Racing Point Force Indias bil er bygget af det tidligere Force India-team – og at det nye team derfor ikke har rettighederne til den.

En talsmand for Haas meddelte torsdag aften, at teamet ikke vil udtale sig om sagen før teamchef Guenther Steiners mediebriefing fredag aften.

Sagen er så principiel, at afgørelsen fra dommerne her i Abu Dhabi sandsynligvis ankes til FIA´s appeldomstol i Paris.