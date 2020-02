Der var trang til tårer, da Jan Magnussen blev stillet ét særligt spørgsmål.

Mod slutningen af sit interview tirsdag aften i Cirkusbygningen, bragte aftenens vært, Ulla Essendrop, nemlig det private på banen. Nemlig Jan Magnussens og hans familie.

Ulla Essendrop påpegede fra scenen, at bag enhver mand står en stærk kvinde. I dette tilfælde er det Jan Magnussens kone, Christina Bergendahl. Efterfølgende spurgte Ulla Essendrop nærmere ind til, hvad hans hustru har betydet for motorsportslegendens karriere.

Og dér knækkede filmen næsten. I hvert fald skulle Jan Magnussen lige bruge nogle sekunder på at synke en klump, før han kunne fortsætte med bævret stemme:

Talkshow med Kevin og Jan Magnussen i Cirkusbygningen i København, tirsdag den 4. februar 2020.

»Jeg tror, hun har været altafgørende for, at jeg kunne gøre det i så lang tid. Vi fandt ud af, at vi skulle være sammen om det som et team. Jeg lovede hende for mange år siden, at vi lige ville gøre det sådan i et par år, og så ville jeg gøre det for hende, når jeg stoppede. Nu er det så 16 år siden,« siger han.

Og havde de to ikke været et team, var Jan Magnussens karriere ikke endt, som den var.

»Jeg har aldrig kunne gøre det uden opbakning fra 'Chrisser', og hvad hun har gjort for ungerne. Der har været de 'highest highs' og de 'lowest lows'. Det gør, at man bliver knyttet meget tæt sammen omkring de her oplevelser. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg kunne have gjort det uden hende.«

Både Jan og Kevin Magnussen giver personlige og åbne interview tirsdag aften. Det foregår i Cirkusbygningen til et særligt Formel 1-talkshow, og du kan følge det LIVE lige her.