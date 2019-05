En fremragende kvalifikation endte i et skuffende løb.

Sådan kan Kevin Magnussens weekend nok opsummeres. For da starten gik ved årets Grand Prix i Monaco, var det med Kevin Magnussen som nummer fem.

Desværre for danskeren sluttede han først som nummer 12 efter flere udfordringer under løbet, og siden endte han som nummer 14 efter en tidsstraf.

Her er dommen fra de udenlandske medier efter weekendens Grand Prix i Monaco, hvor Kevin Magnussens holdkammerat Romain Grosjean sluttede som nummer ti.

Sky Sports

»Det er tydeligt, Günther Steiner ikke var tilfreds med Haas' eftermiddag. Og Kevin Magnussen forventede nok mere end en 14.-plads efter at starte som nummer fem. En fin lørdag blev en katastrofal søndag,« skriver mediet.

Karakter: 6.5 ud af 10

En tand bedre er bedømmelsen for Haas-kollegaen Romain Grosjean, der får 7 ud af 10. Blandt andet fordi, det lykkedes ham at få point.

Crash.net

»Kevin Magnussen var en af stjernerne i kvalifikationen, men en sløv start kostede. Beslutningen om at stoppe tidligt gav bagslag, da han blev fanget i rækken bag Norris, hvilket gjorde, han ikke fik point,« lyder det.

Karakter: 6 ud af 10

Her bliver Romain Grosjean bedømt markant bedre end danskeren, og han scorer hele 9 ud af 10 i karakter.

»Et meget pænt løb fra Romain Grosjean på trods af Haas' problemer med dækkene og dårlige statistik i Monaco,« lyder det blandt andet.

Planetf1.com

»Der er ingen tvivl om, at Magnussen får millionærerne i Monaco til at spekulere i, om de kan lave en tidsmaskine. Mens han så hurtig ud hele weekendeen, var det den dårlige beslutning at køre i pit under safety car, der kostede pointene,« skriver Planetf1.

Karakter: 6 ud af 10

Romain Grosjean får her karakteren 7 efter søndagens løb i Monaco.

F1i.com

»Kevin Magnussens weekend havde næsten ligeså mange op-og nedture som Charles Leclercs,« skriver mediet, der først fremhæver den stærke kvalifikation og efterfølgende problemerne under selve løbet, hvor Kevin Magnussen efter at være startet som nummer fem røg ned i feltet.

»Da han endelig fik hentet et par placeringer, blev de taget fra ham efter en straf på fem sekunder. Det var beviset på, at danskeren simpelthen bare ikke kunne i Monaco denne weekend,« skriver F1i.com.

Karakter: 6.5 ud af 10

Holdkollegaen Romain Grosjean får 7.5 i karakter, og her bliver søndagens præstation generelt kaldt 'stærk'.

Autosport

»Den forkerte strategi blev dyr for Magnussen, og den eneste - lille - kritik man kan give ham er, at løbet kunne være endt meget anderledes, hvis ikke han var blevet overhalet af Ricciardo, mens han var fanget bag Vettel.«

Karakter: 8 ud af 10

Om Romain Grosjean lyder det her, at han havde farten men ikke heldet, samt at det var dumt at miste point ved at køre over den hvide exit-linje ved pitten.

Franskmanden får 7 i karakter.

B.T.s Formel 1-korrespondent Peter Nygaard gav efter søndagens løb også karakter til Kevin Magnussen. Den kan du se her.