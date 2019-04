Udlandet har fældet dom over Kevin Magnussen efter weekendens løb i Bahrain.

Her sluttede danskeren som nummer 13 efter at være startet som nummer seks, fordi han havde problemer med Haas-bilens dæk.

Mens Kevin Magnussen gennemførte løbet, gik det langtfra på samme måde for Romain Grosjean.

Dommen fra udlandet lyder, som følger:

Autosport

'Løbet startede fint, men det blev tydeligt, at Haas kæmpede med dækkene,' skriver mediet.

'Mens løbet var skuffende i forhold til resultatet, var farten der ikke i bilen. Han (Magnussen, red.) var hurtig, men bilen var ikke,' skriver Autosport.

Karakter: 8 ud af 10

Hos Autosport får Romain Grosjean karakteren 5 med begrundelsen, at uheldet ikke var hans skyld, men at han ikke viste samme fart som Magnussen i løbet af weekenden.

Formula 1

Mediet har kåret løbets vindere og tabere, og her er dommen over Romain Grosjean klar. Han er i den sidste kategori.

'Starten af 2019 begynder at ligne 2018 for Romain Grosjean, og det er ikke en god ting,' skriver mediet.

Romain Grosjean startede løbet som nummer otte, men en punktering satte en stopper for franskmanden i Bahrain.

'Selvom han kom tilbage på banen, blev Grosjean tvunget til at trække sig efter bare 16 runder. En trist afslutning på en ellers lovende weekend.'

Sky Sports



'Hvad i alverden skete der med Kevin Magnussen og Haas på løbsdagen? Danskeren var 'best of the rest' i kvalifikationen med en af sine bedste omgange nogensinde,' skriver Sky Sports.

Det engelske medie bider også mærke i, at Magnussen startede som nummer seks, men under løbet gik det galt.

'Han røg syv pladser ned og sluttede som nummer 13,' konstaterer Sky Sports.

Karakter: 6,5 ud af 10

Romain Grosjean scorer 5,5 ud af 10 hos Sky Sports, der ligesom Formula 1 sammenligner franskmandens start på 2019 med sidste år.

F1i.com

'At være blevet nummer seks i kvalifikationen i Bahrain var højdepunktet i Kevin Magnussens weekend. For efterfølgende gik det ned ad bakke under løbet for Haas,' skriver mediet.

'Mens hans holdkammerat måtte trække sig, håbede holdet på Magnussen, men han havde travlt med at ryge tilbage i feltet, mens han tabte nærmest hver kamp i processen, mens han forsøgte sig med en mislykket ét-stop-strategi,' skriver F1i.

Karakter: 6,5 ud af 10

Mediet giver Romain Grosjean 5 ud af 10, og om weekenden lyder det, at det 'ikke lige var den bedste' for franskmanden.

Næste opgave for Kevin Magnussen og resten af Formel 1-feltet er om to uger - den 12.-14. april.

Her går det løs i Shanghai ved Kinas Grand Prix.