Kevin Magnussen var i problemer. Igen.

Ikke at det hele var danskerens skyld, for Haas-bilen havde endnu engang store udfordringer med dækkene under weekendens løb.

Det, kombineret med to gange straf til Magnussen i Østrig betød, at han efter en fremragende kvalifikation sluttede helt nede som nummer 19.

Her er udlandets dom:

F1i.com:

»Størstedelen af det positive ved Kevins karakter kommer fra den fremragende præstation i kvalifikationen, hvor han nærmest ud af ingenting nåede til Q3 og sluttede som nummer fem.«

»Det var stik imod den dårlige form, Haas som helhed viste i Østrig, og selv Magnussen så chokeret ud. Selv med gearkasse-straffen startede han i top ti søndag, men så viste virkeligheden sig, og en dum fejl ødelagde pludselig alt det gode arbejde.«

Karakter: 5.5 ud af 10. Grosjean får 6.

Planetf1.com:

»K-Mag kæmpede så frygteligt gennem løbet efter det ellers så lovende ud efter lørdagens fremragende præstation. Men bilen var helt forfærdelig, de (Haas, red.) blev slået af Williams, og for at gøre ondt værre, gav Kevin sig selv en straf efter han ikke startede rigtigt i gridden.«

Karakter: 4 ud af 10. Grosjean får 5.

Crash.net:

»Kevin Magnussen fik det værste resultat i år indtil videre. Han startede som nummer ti efter en straf efter en fremragende kvalifikation lørdag, hvor han blev nummer fem.«

Karakter: 6 ud af 10. Grosjean får 5.



Autosport.com:

»Hans kvalifikation var fantastisk, men han blev kun nummer ti på grund af straffen for at skifte gearkasse. Dækproblemer betød, han kom bagud fra start og endte sidst efter to stop.«

»En fremragende præstation i kvalifikationen, men selvom Haas var den primære grund til det elendige resultat (i løbet, red.), så det ikke ud som om, han var god til at tilpasse sig situationen.«

Karakter: 7 ud af 10. Grosjean får 6.

GPToday.net:

»Når du parrer en bil uden fart med en straf, vil løbet altid bliver svært. Magnussen var dog en af stjernerne i kvalifikationen, men han startede længere tilbage efter at have skiftet gearkasse.«

Karakter: 8.5 ud af 10. Grosjean får 5.

Automotor und sport:

»Endelig et højdepunkt for danskeren. Så kom det første bitre øjeblik. Gearkasseskiftet kostede ham fem pladser.«

»Allerede på fjerde omgang fik Magnussen problemer. Han havde problemer med grebet. Endnu en straf kostede ham yderligere placeringer, så han endte endda bag Russell.«

Karakter: 6 ud af 10. Romain Grosjean får 5.