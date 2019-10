Fejlene blev bemærket i en ellers god weekend.

Sådan kan udlandets dom over Kevin Magnussen opsummeres efter løbet på Sochi Autodrom.

Først kostede en fejl i kvalifikationen lørdag, og søndag kostede en fejl en tidsstraf, der sendte danskeren fra nummer otte til ni. En straf, han ikke selv var helt tilfreds med.

Sådan lyder det fra udenlandske medier om Kevin Magnussens præstation efter weekendens løb:

Autosport.com

»Magnussen sparkede nok sig selv, efter han lavede en fejl i Q2, der nok kostede ham pladsen i top-10 og efterlod ham som nummer 13 på gridden,« skriver mediet, der også nævner, hvordan en fejl kostede en straf på fem sekunder.

»Fejlen i kvalifikationen og hans fejl med at komme sikkert tilbage i sving to under løbet trækker ned efter en ellers stærk weekend.«

Karakter: 7 ud af 10

Sky Sports

»Man føler med Kevin Magnussen. Danskeren stod til at lave sit bedste resultat siden Tyskland på trods af Haas' problemer søndag, og han kæmpede som en vanvittig for at hænge på rivalerne efter at brugt safety car til sin fordel.«

»Magnussen beskrev stewardens melding som 'hård' og 'noget lort', for han følte, han allerede blev straffet ved at miste en position, men tidsstraffen sendte ham på niendepladsen. Regler er regler, men det virkede barskt overfor en kører, der gjorde det godt søndag efter en skuffende kvalifikation.«

Karakter: 8 ud af 10

Crash.net

»Han fik de første point til Haas siden Tyskland og gjorde det godt i Sochi på trods af, han ikke kørte ligeså stærkt som Romain Grosjean i starten af weekenden.«

»Magnussen startede godt og lagde sig på tiendepladsen, og han kom ikke væk fra pointene. Fik en tidsstraf på fem sekunder for ikke at følge proceduren, hvilket sendte ham på niendepladsen, men det var stadig et resultat, han havde kæmpet hårdt for.«

Karakter: 7 ud af 10

Planetf1.com

»Safety Car ændrede Magnussens løb og sendte ham på sjettepladsen. Perfekt timing fra holdet.«

»Derfra plejer Haas-kørerne at ryge ned i feltet, og selvom han tabte placeringer til Albon og Perez, forsvarede han niendepladsen og fik sine første point - til både sig selv og Haas - siden Tyskland.«

Karakter: 7 ud af 10