Det var ikke ligefrem Haas' weekend i Kina.

For det amerikanske Formel 1-team havde store problemer med at holde farten, hvilket også gjorde sig gældende i Bahrain. Det sluttede da også ærgerligt ved Kinas Grand Prix set med danske øjne, da Magnussen blev overhalet i allersidste øjeblik kort før målstregen.

Han blev nummer 13, Romain Grosjean blev nummer 11, og i udlandet er der som altid karakterer til feltet.

Hos Formula1.com er dommen klar.

Haas var 'taberen' i Kina, skriver mediet, der nævner den fine start, holdet fik med en sjetteplads i Australien.

'Men siden da har de været generet af et problem, de kender alt for godt,' skriver mediet.

I Bahrain var der problemer med dækkene, og det samme skete i Kina på trods af en stærk kvalifikation. På holdet ved de, hvad der er galt, men løsningen er der ikke endnu, og dommen er klar:

'Det næste løb kan blive endnu et smertefuldt et af slagsen for duoen i sort og guld,' skriver Formula1.

Autosport noterer sig også, at Kevin Magnussen endnu en gang kæmpede med farten og for at holde dækkene 'i live'.

'Når begge Haas-kørere kæmpede med farten, tyder det på, at fejlen ligger hos bilen,' lyder dommen over Kevin Magnussen, der egentlig får en pæn karakter. Den samme karakter får Romain Grosjean, som dog bliver vurderet til at være lige en tand bedre end holdkammeraten Magnussen.

Karakter: 7 ud af 10

Hos Planetf1 er karakteren til den danske racerkører dog hårdere.

»Ligesom sin holdkammerat kæmpede Magnussen virkelig med at holde farten. At han ikke kunne komme op på siden af Grosjean, især når der er problemer med bilen, er simpelthen ikke godt nok. Haas stræber højere end at blive nummer 11 og 13.«

Karakter: 5 ud af 10 (Romain Grosjean får 6)

Også hos Sky Sports får Kevin Magnussen en dårligere karakter end Romain Grosjean.

'For første gang i sæsonen blev Kevin Magnussen overstrålet af Grosjean. Danskeren havde ikke mulighed for at vise sine sande kvaliteter, efter Haas havde dårlig timing i Q3, og han pludselig faldt i placeringerne for andet løb i træk, da farten forsvandt,' skriver mediet.

Karakter: 6 ud af 10 (Romain Grosjean får 7)

Efter løbet var Haas' teamboss, Guenther Steiner, da også rimelig klar i mælet i forhold til præstationen og problemerne.

»Det var ikke det løb, vi havde håbet på. Det lader til, vi havde samme problem, som vi havde i Bahrain. Det var ren deja-vu. Så vi må få kigget på det og arbejde hårdt for at få løst problemet,« lød det fra Steiner.

Også Kevin Magnussen var enig i, at der var problemer med bilen og dækkene, men han havde dog lidt optimisme.

»Nu har vi kval'et begge biler i Q3 i alle tre løb, så den kan ikke være helt skidt, bilen. Der er bare noget, der ikke fungerer i løbspace,« sagde danskeren efterfølgende til TV3 Sport.