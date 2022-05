Nedtur.

Sådan beskrives Formel 1-grandprixet i Spanien bedst for Kevin Magnussen, der forlader Barcelona frustreret og uden point til mesterskabet.

Det dumme og unødvendige sammenstød med Lewis Hamilton har sat sine spor på de udenlandske mediers karakterer til danskeren, mens den fremragende lørdag flere steder trækker ham op.

Du kan se karaktererne her:

Marca: 0/10

»En ukontrolleret berøring med Hamilton på første omgang ødelagde britens løb.«

Marca har ikke givet Mick Schumacher en karakter.

Sky Sports Italia: 0/10

»Meget dårligt af Magnussen« indleder de artiklen, hvor danskeren får bundkarakter uden yderligere forklaring.

Mick Schumacher scorer karakteren 5.

Gazzetta dello Sport: 4/10

»Dommerne frikendte ham utroligt nok, men sammenstødet med Hamilton i starten var udelukkende hans skyld. Ærgerligt, for der var alle chancer for at slutte i pointene.«

Gazzetta har ikke givet Mick Schumacher en karakter.

Kevin Magnussen skal hurtigt rejse sig i næste weekends løb i Monaco. Foto: GABRIEL BOUYS Vis mere Kevin Magnussen skal hurtigt rejse sig i næste weekends løb i Monaco. Foto: GABRIEL BOUYS

The-Race: 4/10

»Hans fart var fremragende, men det er en skam, at den blev ødelagt af et legitimt, men hasarderet træk på første omgang, der ødelagde hans løb – og karakter.«

Mick Schumacher scorer karakteren 4.

The-Race udråber desuden Magnussen til at være en af løbets tabere.

»Der var solide point på spil. At Magnussens chance sluttede allerede på første omgang, var derfor både en spildt chance og en skuffelse, når man tænker på, at Haas så ud til at have potentiale i Barcelona. Det var udelukkende på grund af et uheld på første omgang, der ikke behøvede at ske.«

Planetf1: 5/10

»Stødte sammen med Hamilton på første omgang og så aldrig ud til at kunne komme sig. Han beskyldte Mercedes-køreren for hændelsen, selvom det i bedste fald var en racinghændelse og i værste fald Magnussens skyld. Han viste farten i Haas-raceren i kvalifikationen, men han vil være skuffet over, at han sluttede næstsidst i løbet.«

Mick Schumacher scorer karakteren 6.

Crash.net: 6/10

»Efter at have spillet en hovedrolle i kvalifikationen blev Magnussens løb ødelagt efter kontakt med Hamilton i sving fire på første omgang. Magnussen havde mere plads på sin venstre side, da han kæmpede mod den syvdobbelte verdensmester, så han kunne formentlig have undgået uheldet.«

Mick Schumacher scorer karakteren 6.

Autosport: 6/10

»Han var uden tvivl aggressoren i kontakten med Hamilton på første omgang, der gav dem begge punkteringer. Derfra var han den eneste, der forsøgte sig på hårde dæk.«

Mick Schumacher scorer karakteren 5.

Har du ikke fået læst B.T.s dom over Magnussens løb, kan du finde den HER.