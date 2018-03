Fernando Alonso forudser, at McLaren kan køre med helt oppe omkring top fem, når Formel 1-sæsonen begynder på søndag i Australien.

Dermed melder Fernando Alonso og McLaren sig nu lidt uventet ind i kampen om de pladser, som ellers var tilskrevet Kevin Magnussen og Haas-teamet efter holdets imponerende test for et par uger siden.

Men skal man tro Fernando Alonso, så har McLaren meget mere at byde ind med, end teamet viste under vinterens testkørsel, hvor bilen var ramt af flere problemer undervejs.

De ting har McLaren nemlig fået styr på nu, forsikrer den spanske eks-verdensmester.

»Jeg synes godt, at vi kan være optimistiske. Vi havde nogle problemer med holdbarheden under testen, men de problemer er bragt i orden. Teamet har gjort et bemærkelsesværdigt arbejde med at få bilen 100 procent klar til Australien de seneste to-tre uger,« siger Fernando Alonso ifølge SkySports.

Spanieren vurderer, at McLaren kan tage kampen op helt fremme i feltet, hvor McLaren pludselig bør være en bejler til pladserne lige uden for top fem.

»Jeg vil mene, at det bedste, vi kan gøre her i sæsonens begyndelse er at være i pointene og tæt på top fem,« siger Fernando Alonso og fortsætter:

»Vi har brug for det her gode resultat til at motivere teamet og fortsætte arbejdet i resten af sæsonen.«

Kampen om sejren i Melbourne søndag ventes at stå mellem forhåndsfavoritterne Mercedes, Ferrari og Red Bull. Men flere, blandt andre Lewis Hamilton og danske Tom Kristensen, har været så imponerede af Kevin Magnussen og Haas-teamet, at de vurderer, at det lille hold vil overraske helt fremme i feltet.

Derfor ser slaget i top ti ud at blive et drama mellem Haas, Force India, Renault og nu også McLaren, hvis Fernando Alonso ellers får ret i sin spådom.