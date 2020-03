Der var voldsomt drama, da det blev besluttet, hvorvidt Australiens Grand Prix 2020 skulle gennemføres eller ej.

Sådan opfattede TV3 Sports reporter Luna Christofi i hvert fald situationen fra tæt hold. Hun var udsendt for at dække løbet.

»Det var den mest underlige dag. Folk begyndte pludselig at røre på sig, folk blev desperate og folk ville have en melding,« forklarer hun til TV3 Sport.

Mens resten af verdenen lukkede ned for sport grundet coronavirus, var Formel 1 og de lokale arrangører fast besluttet på at gennemføre årets første Grand Prix, der skulle være kørt her i weekenden.

Holdene måtte forlade Australien, da årets første løb blev aflyst. Foto: TRACEY NEARMY Vis mere Holdene måtte forlade Australien, da årets første løb blev aflyst. Foto: TRACEY NEARMY

Luna Christofi beretter, hvordan der allerede ved ankomsten til Melbourne, hvor løbet skulle holdes, blev snakket mere om den aktuelle coronavirus end Formel 1. Dramaet blev ikke mindre, efter en medarbejder fra Formel 1-holdet McLaren blev testet positiv for coronavirus, hvorefter holdet trak sig.

Herefter eskalerede tingene, ifølge Luna Christofi, og teamcheferne efterlyste handling og oplysning om, hvad der skulle ske. Du kan høre hele hendes beretning fra de dramatiske timer øverst i artiklen.

I sidste ende besluttede arrangørerne at aflyse løbet natten til fredag dansk tid.

Årets første løb ser nu - indtil videre - ud til at blive Aserbajdsjans Grand Prix i Baku i starten af juni.