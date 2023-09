Flere har krævet ham fyret, og han er blevet svinet til på sociale medier.

Antonio Lobato har i den grad været en omdiskuteret mand, siden han kom med en joke, der har fået mange til tasterne.

Og derfor har han nu i en video, som han har delt på det sociale medie 'X', valgt at sige undskyld.

»Jeg lavede en fejl men havde ingen onde hensigter. Det var simpelthen en klodset fejl, jeg formåede ikke at udtrykke mig ordentligt, måske havde jeg været oppe for længe, måske havde jeg jetlag – det er ikke en undskyldning til de af jer, der ikke så med,« fortæller han.

Antonio Lobato har undskyld en joke, han lavede på tv. Vis mere Antonio Lobato har undskyld en joke, han lavede på tv.

Det var under dækningen af det japanske grandprix, at Michael Schumachers navn blev nævnt.

Efterfølgende sagde én af kommentatorerne:

»Adrian Newey (Red Bull-ingeniør, red.) ryster, fordi Antonio Lobato kommer.«

Og det fik Lobato til at komme med den joke, mange finder yderst upassende:

»Lad Michael ryste … Eller. Ikke Michael. Han kan ikke ryste,« lød det på direkte tv.

Michael Schumacher kom alvorligt til skade under en skiulykke tilbage i 2013. Meget lidt er kommet ud om hans tilstand, og kun de allernærmeste ved, præcis hvordan han har det.

I videoen, der varer fem minutter, lægger han sig fladt ned og erkender, han skulle have sagt tingene anderledes.

»Det skete var, at jeg gik alt for langt og fik udtrykt mig på en måde, der ikke var god. Den var ikke præcis, det er ikke i orden. Det var ikke min mening at lave en joke, og det var ikke meningen, at jeg ville lave sjov med Michael Schumacher,« siger Lobato og fortsætter:

Creo que es necesario dar explicaciones y reconocer que me he equivocado. Por favor, escuchad mi vídeo. Es un poco largo, pero creo que necesario. pic.twitter.com/89QlCMws2v — Antonio Lobato (@alobatof1) September 25, 2023

»Jeg tror, alle der kender mig, og ved hvordan jeg er og hvad jeg står for ved, at jeg ville aldrig joke med sådan noget. Aldrig. Men jeg var klodset.«

Tv-kommentatoren fortæller, at han prøvede at lave en bestemt reference men erkender også, at han skulle have brugt et andet navn.

Michael Schumacher har ikke vist sig offentligt siden den alvorlige ulykke for knap ti år siden.