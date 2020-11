Christian Lundgaard kørte strålende, da tredjesidste afdeling af årets Formel 2-mesterskab søndag blev afviklet i Bahrain. Fra 19. startposition kørte han sig helt frem til sjettepladsen i mål, og på sidste omgang overhalede han endda den førende i mesterskabet, Mick Schumacher.

Russiske Robert Shwartzman vandt løbet og rykkede dermed op på den samlede tredjeplads i mesterskabet.

Trods sjettepladsen, der indbragte ham fire point, mistede Lundgaard en placering i den samlede stilling, hvor han inden sæsonfinalen i næste weekend med yderligere to løb i Bahrain nu indtager sjettepladsen.

Danskeren har dog i et tæt felt kun 13 point op til Nikita Mazepin på tredjepladsen.

Mick Schumacher udbyggede med syvendepladsen i Bahrain sin føring i den samlede stilling, hvor han nu er 14 point foran englænderen Callum Ilott.

Schumacher og Mazepin skal i 2021 afløse Kevin Magnussen og Romain Grosjean i Haas, mens Alfa Romeo har nomineret Ilott til den årlige Young Driver Test for nye Formel 1-kørere, der finder sted i Abu Dhabi 15. december.

Her skal vinderen af dagens Formel 2-løb, Robert Shwartzman, køre for Ferrari. Renault forsøger stadig at få dispensation til at indsætte 39-årige Fernando Alonso i Young Driver-testen, og det kan koste Lundgaard den plads i Young Driver-feltet, han med sine Formel 2-resultater ellers så rigeligt har kvalificeret sig til.