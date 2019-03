Kevin Magnussen sluttede skuffende på 13.-pladsen ved Bahrains Grand Prix.

Her er tre ting, vi lærte:

Haas har gjort markante fremskidt

Da Kevin Magnussen sidste år kvalificerede til Bahrains Grand Prix på syvendepladsen, var afstanden til pole position 1,4 sekund. I år var danskeren (nu på sjettepladsen) blot 0,9 sekund fra pole position.

At reducere afstanden til topholdene med et halvt sekund er en fantastisk præstation af feltets mindste team: Ferrari og Mercedes har med deres enorme resurser arbejdet hårdt henover vinteren, men kvalifikationsresultatet her i Bahrain understreger, at Haas reelt er gået endnu mere frem.

Formel 1 har en ny superstar

Bahrains Grand Prix har gjort Charles Leclerc til superstar. Han startede fra pole position og var på vej mod sejren, da motorproblemer sendte ham ned på tredjepladsen. At gøre det så godt i sit kun andet løb for Ferrari understreger, at den 21-årige monegasker kører en stor karriere i møde.

Sebastian Vettel, der var udset til at være Ferraris titelkandidat, skal hive en sejr op af hatten i Kina om 14 dage, hvis han ikke skal risikere at blive degraderet til andenkører for Leclerc VM-offensiv.

McLaren er på vej tilbage

McLaren har ikke været på podiet siden Kevin Magnussen blev nummer to for teamet i Australiens Grand Prix 2014. Med de resurser McLaren råder over kan fem år udenfor top-tre kun karakteriseres som en fiasko, men nu er der endelig fremgang.

Det unge lineup med Carlos Sainz Jr og Lando Norris driver teamet fremad, og begge kvalificerede sig i top-10. I denne uge tester Fernando Alonso for McLaren her i Bahrain, og hans input vil kunne sikre teamet yderligere fremgang