Kevin Magnussen kørte søndag et forrygende Grand Prix i Australien, og det lærte os som det mindste tre ting.

HAAS HAR EN RIGTIG GOD BIL

Det et tydeligt, at Haas VF19 netop nu er den fjerdebedste bil i Formel 1. En bemærkelsesværdig præstation af feltets mindste team. Der er lagt op til mange VM-point til Magnussen og co.

HONDA VIL BLANDE SIG I TOPPEN

I Red Bulls første løb med Honda-motorer sluttede Max Verstappen på tredjepladsen. Senest nu ved vi, at Honda-motoren ikke var så dårlig, som McLaren gjorde den til i 2015-17.

BOTTAS VIL KÆMPE FOR SIT MERCEDES-SÆDE

Med sin flotte sejr i premiere-løbet og tilhørende føring i VM understregede Valtteri Bottas, at han efter en svag 2018-sæson vil udfordre Mercedes-makker Hamilton.