Spa-banen er én af de allermest ikoniske i Formel 1, men denne weekend har alt handlet om noget helt andet end det sportslige spektakel.

For banen er samtidig én af de farligste, der i løbet af de seneste år har kostet to unge kørere livet.

Torsdag arrangerede Formel 1-stjernen Pierre Gasly en mindehøjtidelighed i silende regnvejr til ære for sin afdøde ven Anthoine Hubert og 18-årige Dilano van 't Hoff, der omkom i en ulykke for fire uger siden.

Stjernerne forlanger omgående ændringer, og kørernes sikkerhed har været det altoverskyggende samtaleemne hele ugen.

Pierre Gasly arrangerede en mindehøjtidelighed for sin afdøde ven. Foto: Xpb/PA Images/Ritzau Scanpix Vis mere Pierre Gasly arrangerede en mindehøjtidelighed for sin afdøde ven. Foto: Xpb/PA Images/Ritzau Scanpix

»Jeg håber virkelig, at vi aldrig skal opleve det her igen i fremtiden. Det er en smuk men også meget emotionel bane. Vi har mistet to gode venner, talentfulde kørere, unge mestre her, og jeg ønskede at ære dem,« fortalte Pierre Gasly ifølge Algemeen Dagblad, efter han havde lagt en buket blomster ved først det ene og så det andet ulykkessted.

Trods paraplyer til at skærme for regnen var både hans og resten af de fremmødte kørere, mekanikere, venner og families ansigter våde – tårerne fik frit løb.

I 2019 mistede stortalentet Anthoine Hubert sit liv efter en ulykke i den berygtede Eau Rouge-Raidillon svingkombination. Han blev 22 år.

For fire uger siden omkom kun 18-årige Dilano van 't Hoff et stenkast længere nede af banen i en meget lignende ulykke.

Ferrari-stjernen Charles Leclerc, der også var god ven af Hubert, tilslutter sig koret, der vil have sikkerheden forbedret.

»Vi skal have foretaget nogle ændringer, der kan gøre en forskel. Der skal være mere afstand mellem banen og barriererne, for hvis du mister kontrollen nu, er der stor risiko for, at du ryger tilbage på banen,« siger han.

Det var netop, hvad der skete for både Hubert og van 't Hoff, der blev ramt af intetanende konkurrenter.

Særligt den voldsomme mængde spray fra bilerne, der i regnvejr gør sigtbarheden elendig og var en medvirkende årsag til van 't Hoff-ulykken, giver anledning til bekymring.

Anthoine Hubert mistede livet i 2019. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Anthoine Hubert mistede livet i 2019. Foto: Kenzo Tribouillard/AFP/Ritzau Scanpix

Det har fået Mercedes-stjernen George Russell, der er formand for kørernes fagforening, til at bede Formel 1-ledelsen om at tage 'modige beslutninger' i tilfælde af voldsomt regnvejr. De bør ikke være bange for at aflyse søndagens løb, hvis det sker af sikkerhedsmæssige årsager.

Han udtalte efter lørdagens regnvåde sprintløb, at han ikke kunne se mere end 50 meter frem, da han kørte 300 km/t.

'Motorsport er farligt' har der altid stået på billetterne, men 1960ernes og 1970ernes næsten ugentlige dødsfald hører en svunden tid til, og selvom der i dag heldigvis er langt imellem de fatale ulykker, kan Formel 1 og andre motorsportsserier aldrig stoppe med at udvikle sikkerheden for alle involverede.

Det har tabet af to unge stortalenter de seneste år været en tragisk påmindelse om.

Og det kan medføre store forandringer for ét af de mest ikoniske sving i motorsportens verden.

Men når Kevin Magnussen og resten af Formel 1-stjernerne søndag klapper visiret ned, tænker de ikke på sikkerheden og eventuelle konsekvenser.

»Som kører må du aldrig lade sådanne bekymringer komme ind i dit hoved,« siger Lewis Hamilton.

Belgiens grandprix køres søndag klokken 15, og du kan følge det live på bt.dk.