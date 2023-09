Det blev præsenteret med glimmer og stor fanfare, men det kommende Formel 1-løb i Las Vegas er blevet ramt af en tragedie.

Formel 1-verdenen er i sorg, efter en mand er død i forbindelse med byggeriet af banen, der skal bruges første gang i november.

Det skriver The Sun og New York Post.

Manden fik ifølge politiet en større flænge i hals- og nakkeregionen.

Arbejdet med at gøre Las Vegas klar til Formel 1-løbet i november er ramt af et tragisk dødsfald. Foto: Caroline Brehman/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Arbejdet med at gøre Las Vegas klar til Formel 1-løbet i november er ramt af et tragisk dødsfald. Foto: Caroline Brehman/EPA/Ritzau Scanpix

Bygningsarbejderen arbejdede i området omkring den berømte Bellagio Fontæne på Las Vegas Strip omkring 11.30 om formiddagen lørdag ifølge Las Vegas Metro Police Department.

Manden blev hastet til hospitalet, hvor hans liv dog ikke kunne reddes.

Nu undersøges det, hvordan det kunne gå så galt.

Ifølge medierne var han med til at bygge en af de tribuner, der skal bruges til det stort anlagte Formel 1-løb i den ikoniske by.

Løbet er blevet kaldt 'fremtidens hjem' for Formel 1, og konstruktionen forventes at koste op mod fire milliarder danske kroner ifølge Hollywood Reporter.

Kevin Magnussen og resten af racerstjernerne skal køre i Las Vegas 18. november.