Lørdag begynder Le Mans. Det eneste racerløb i verden, der for alvor kan gøre Formel 1 rangen stridig på toppen af popularitetslisten blandt motorsportsfans.

I 24 timer dyster biler i fire forskellige klasser om det store trofæ. Danske Tom Kristensen er med sine ni titler den mest vindende kører i løbets 95 år lange historie, og han tøver ikke med at kalde det verdens hårdeste racerløb.

»Det er måske ikke særlig ydmygt sagt af mig, men det 24 timer lange Le Mans er det hårdeste løb,« siger han til Eurosport,

»Du skal altid forvente det uventede. Det bliver kørt om dagen og natten, i varmen og i solskinnet. Og det er hårdt for bilen, for mekanikerne og for kørerne. Du kører i al slags vejr og med fart på en bane, der 13.629 kilometer lang.«

»Med fantastiske topfarter er det den største udfordring, der eksisterer i motorsport i dag. Det finder kun sted en gang om året, og det tager et helt år at komme dertil. Og så har du kun de her 24 timer til at bevise din fart, din driftssikkerhed og dine evner,« lyder det fra Tom Kristensen.

Le Mans-feltet indeholder i år prominente navne som Juan Pablo Montoya, Jenson Button og Fernando Alonso, men selvom de tidligere har vundet store sejre og verdensmesterskaber i Formel 1, advarer Tom Kristensen dem.

Fakta De seks danskere i Le Mans 2018 Jan Magnussen, Corvette nr. 63, GTE Pro-klassen, 18. Le Mans

Nicki Thiim og Marco Sørensen, Aston Martin nr. 95, GTE Pro-klassen, tredje og fjerde Le Mans:

Christina Nielsen, Ferrari nr. 65, GTE Am, andet Le Mans:

David Heinemeier Hansson, Vaillante Rebellion nr. 13, LMP2, sjette Le Mans:

Michael Christensen, Porsche nummer 92, GTE Pro, tredje Le Mans:

I Le Mans bliver de udfordret som aldrig før:

»Formel 1 er selvfølgelig det største show, men det er kortere baner i ens biler. I Le Mans kører du konstant forbi biler i langsommere klasser. Så i den forstand kan spændingen, truslen, og ja, konsekvenserne af Le Mans helt sikkert være en udfordring. Jeg elsker at gå til Formel 1. Jeg elsker farten. Jeg kommenterer det også nogle gange. Det er bare anderledes,« siger han til Eurosport

»Det, som de alle kommer til at kæmpe med, er natten. Farten kombineret med natten under Le Mans, det har ingen oplevet, før de kører Le Mans. Uanset hvad de har lavet før. De skal nok klare den, men de vil også føle spændingen. Jeg glæder mig til at se dem eller høre dem fortælle om det efter, at de har prøvet det.«.

Le Mans sættes i gang lørdag klokken 15. Seks danskere stiller til start.