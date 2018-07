Den danske Le Mans-legende Tom Kristensen er ramt af sorg, efter hans tidligere skattede teamchef og ven Dave Maraj er fundet død efter en tragisk ulykke.

Dave Maraj var grundlægger af Champion Racing Team, som Tom Kristensen vandt Le Mans med i 2005, da han sammen med JJ Lehto og Marco Werner kørte deres Audi til sejr i det franske 24-timersløb.

Dave Maraj blev kun 65 år gammel og var en populær skikkelse blandt en lang række af internationale topkørere - deriblandt danske Tom Kristensen.

Men Dave Marajs liv sluttede alt for tidligt, da han søndag blev fundet død i forbindelse med en bådtur ved Boca Raton i Florida, USA.

Allerede lørdag blev han meldt savnet, men søndag blev Dave Maraj fundet død i det, der tyder på at være en drukneulykke.

J.J Lehto, Tom Kristensen og Marco Werner fejrer deres sejr på Le Mans i 2005. (EPA/SRDJAN SUKI) Foto: SRDJAN SUKI Vis mere J.J Lehto, Tom Kristensen og Marco Werner fejrer deres sejr på Le Mans i 2005. (EPA/SRDJAN SUKI) Foto: SRDJAN SUKI

Mandag mindes Tom K og andre racerstjerner Dave Maraj på de sociale medier.

Den danske, nidobbelte Le Mans-vinder skriver kortfattet i en sms til B.T.

»Han (Dave Maraj, red.) var en fremragende mand,« lyder det fra Tom Kristensen og henviser herefter på et opslag på Facebook, hvor han og sammen med en række Le Mans-vindere blandt andet skriver følgende om Dave Maraj.

»Vi elskede ham alle sammen, og han vil blive meget savnet. Hvil i fred Dave, du vil aldrig gå alene. Jeg græder og beder sammen med alle kørerne og team-medlemmerne, som havde det privilegium at være i dit team.«

Audi Sport mourns Dave Maraj: “We are deeply saddened by this news and express our condolences to his family.” – Head of Audi Motorsport Dieter Gass. https://t.co/Q8622SD8yY#LeMans24 #LeagueofPerformance pic.twitter.com/F5mGy7GE2D — Audi Sport (@audisport) 23. juli 2018

Dave Maraj trak sig fra international motorsport i 2008. Men han opnåede inden da mange store sejre og vil nu blive husket af mange af sportens helt store stjerner.