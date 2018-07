Kevin Magnussen nåede både at være allerførst og allersidst på tidstagningslisterne under kvalifikationen til Ungarn Grand Prix (søndag klokken 15.10). Til slut besatte han niendepladsen.

Inden kvalifikationen samlede mørke skyer sig over Hungaroring, men selvom det hurtigt begyndte at lyne og tordne, forblev banen tør. Det udnyttede Magnussen til tidligt at sætte en tid, der længe var hurtigst af alle. Men skyerne holdt overraskende på vandet, og en efter en overgik konkurrenternes hans tid, så han med to minutter tilbage lå på sidstepladsen.

Her viste danskeren stort overskud. Under masimalt pres leverede han en flot omgang, der i de allersidste sekunder rykkede ham op i top-10.

Kevin Magnussen giver autografer til fans. Foto: Zoltan Balogh Vis mere Kevin Magnussen giver autografer til fans. Foto: Zoltan Balogh

»Teamet tog de rigtige beslutninger«

Haas-teamet er ofte blevet kritiseret for dårlig strategi, men da anden del af kvalifikationen (Q2) startede, holdt Kevin Magnussen og Romain Grosjean forrest ved pit-udkørslen på tørvejsdæk. Men mere og mere truende skyer var det et fornuftigt gamble, men netop da de røde lys slukkede, begyndte det at regne, og kørerne returnerede til pitten for regnvejrsdæk.

Magnussen og Grosjean kom igennem Q2 og i den dyngvåde Q3 kvalificerede de sig henholdsvis på niende- og tiendepladsen med danskeren mere end syv tiendedele hurtigere end franskmanden.

»Vi slap nogenlunde fra de svære forhold. Det var hele tiden op til teamet at tage de rigtige beslutninger, og det synes jeg de gjorde. Og det var også den rigtige beslutning at prøve på tørvejrsdæk i Q2,« siger Magnussen til B.T.

Kevin Magnussen under den tredje træning. Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Kevin Magnussen under den tredje træning. Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Understregede sin regnvejrs-evner

Hvis sidste weekends tyske grandprix i Hockenheim havde skabt tvivl om Magnussen evner i regnvejr, blev de effektivt manet i jorden på Hungaroring.

»Hockenheim handlede om et par enkelte omgange – der var ikke tale om, at jeg generelt mangler fart i regnvejr. Det synes jeg, blev understreget i dag,« sigen han til B.T.