Lewis Hamilton er godt på vej til at sikre sig sit femte verdensmesterskab, og nu udtaler en tidligere verdensmester, at briten allerede har overhalet Formel 1-legenden Michael Schumacher.

»Jeg vil rangere Lewis over Michael med længder,« fortæller canadiske Jacques Villeneuve.

Lewis Hamilton er meget tæt på at komme i selskab med netop Michael Schumacher og argentinske Juan Manuel Fangio som de eneste, der har vundet mindst fem verdensmesterskaber.

Tyske Michael Schumacher nåede at vinde det prestigefyldte mesterskab hele syv gange, men det forhindrer altså ikke Jacques Villeneuve, der vandt VM-titlen i 1997, i at sætte den 33-årige engelske racerkører over Schumacher.

Formel 1-køreren Lewis Hamilton er meget tæt påat kunne kalde sig verdensmester for femte gang. Foto: Mark Thompson Vis mere Formel 1-køreren Lewis Hamilton er meget tæt påat kunne kalde sig verdensmester for femte gang. Foto: Mark Thompson

Faktisk har canadieren slet ikke Formel 1-legenden i sin top-5 over de bedste kørere nogensinde.

I stedet har han brasilianske Ayrton Senna, franske Alain Prost, østrigske Niki Lauda og britiske Jackie Stewart på sin liste sammen med Lewis Hamilton.

Lewis Hamilton starter søndagens grandprix i USA fra pole position og har lige nu 331, mens Sebastian Vettel ligger nummer med 264.

Og med kun fem løb tilbage betyder det, at Hamilton kan sikre sig sit femte mesterskab allerede søndag. Hvis englænderen vinder i Texas, skal Vettel således blive nummer to, hvis han stadig skal have en mulighed for at snuppe titlen.

Søndagens grandprix i USA køres klokken 20.10.