Michael Schumachers helbred er genstand for konstant opmærksomhed, og hver gang en af tyskerens familiemedlemmer, en tidligere holdkammerat eller en ven udtaler sig om det, trækker det overskrifter i hele verden.

Den syvdobbelte Formel 1-verdensmesters tidligere holdkammerat Johnny Herbert mener, at legendens helbred tager vanvittigt hårdt på sønnike Mick Schumacher.

Den 24-årige racerkører forsøger at leve op til sit efternavn, men det er lidt af en opgave.

Til mediet Ice36 siger Herbert, at Mick Schumacher har været gennem helvede.

Michael Schumacher (i midten) og Johnny Herbert (til højre) kørte sammen på Benetton-teamet mellem 1994 og 1995. Foto: Kazuhiro NOGI

»Michael Schumachers tilstand er virkelig synd for Mick,« siger Herbert om den unge Schumacher, der røg ud af Formel 1 sidste år efter dårlige resultater.

»Det kan ikke være nemt for Mick på grund af det, hans far opnåede. Og nu er hans far her ikke til at nyde det og hjælpe ham.«

»Men han har håndteret situationen på bedste vis. Der har været så meget opmærksomhed på ham på grund af den, han er. Forventningspresset om, at han skal leve op til det, hans far opnåede.«

»Han var under et helvedes pres, og knækkede det ham? Måske. Præsterede han nok, da han var oppe imod Kevin Magnussen? Nok ikke,« fortsætter Johnny Herbert.

Johnny Herbert, der efter karrieren var ekspert for Sky Sports fra 2012 til 2022, reagerede i interviewet også på det falske 'interview', et tysk medie havde udgivet med Michael Schumacher.

