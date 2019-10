De var store rivaler. Og det var først, da Damon Hill gik på pension, at han lærte den 'glade' Schumacher at kende.

I løbet af karrieren var de aldrig venner, hvilket blandt andet skyldtes Schumachers særlige personlighed i sporten.

Det fortæller Hill til Daily Mail.

Det var faktisk på Suzuka i Japan, hvor der netop er blevet kørt løb, hvor de to sluttede fred, fortæller Damon Hill.

»Det mærkelige er, at da jeg interviewede han på Suzuka til et løb, var han en virkelig charmerende fyr. Spillet var ovre, jeg gik på pension, han kunne smide paraderne, og han lod til at være en person, man gerne ville lære at kende,« fortæller Damon Hill til mediet.

Noget der stod i stærk kontrast til, hvordan han oplevede Michael Schumacher på banen.

»Han var uden humor og en målrettet karakter, som ikke gav noget væk,« erindrer Damon Hill, der roser Schumacher for at være god til at reducere antallet af decideret modstandere uden overhovedet at køre. Netop fordi hans karakter var så markant.

Tilbage i 2013 kom Michael Schumacher alvorligt til skade.

Mick Schumacher er selv ved at etablere sig som racerkører. Foto: Flavio Lo Scalzo

Noget, der ramte Damon Hill personligt, fordi han kunne identificere sig med Michael Schumachers søn på det punkt.

»Jeg blev meget trist, da jeg hørte nyheden. Især fordi han var ude med sin søn, Mick, og det ramte noget i mig,« siger Damon Hill.

»Jeg ville også gerne have et forhold til min far, da jeg voksede op, og det skete ikke på grund af en tragedie. Nu oplever Mick det. Og ikke bare det - han var der også, da det (ulykken, red.) skete, og hans far er stadig ved at komme sig efter det, og han går tydeligvis igennem noget meget hårdt,« siger Damon Hill, der ikke har været forbi Schumacher-hjemmet.

»Jeg har ikke spurgt. Det er for privat. Så godt kendte jeg ham heller ikke personligt,« siger han.

Kun meget få oplysninger er sluppet ud om Michael Schumachers tilstand, siden Formel 1-legende var ude for en skiulykke hvor han slog hovedet i så voldsom grad, at han var i livsfare og lå i koma.

Han er efterfølgende blevet opereret flere gange, men hvordan han egentlig har det, er aldrig blevet meldt ud.

Kun de allernærmeste kender til hans præcise tilstand, som familien ikke ønsker at udtale sig om i respekt for Formel 1-legenden og hans privatliv.

Det er senest kommet frem, at Michael Schumacher har været indlagt i Paris for at få stamcellebehandling.